La dana Adam mantiene este lunes la alerta roja por lluvias en Valencia y Alicante antes de desplazarse a Cataluña

Imagen de las lluvias en el Campo de Gibraltar que han dejado inundaciones en Algeciras. A 18 de octubre de 2026 en Algeciras (Cádiz, Andalucía, España). - Nono Rico / Europa Press

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dana Adam mantendrá este lunes una situación de inestabilidad en la Península y Baleares, con Alicante y Valencia en aviso rojo por lluvias torrenciales durante la madrugada y primeras horas de la mañana, y avisos naranjas en Almería, Ibiza, Formentera, Mallorca, y la Región de Murcia.

A lo largo del día las lluvias irán debilitándose en estas zonas y desplazándose hacia Cataluña, donde podrán ser fuertes o muy fuertes y persistentes por la tarde. Castilla-La Mancha, Cataluña, Ceuta y Melilla completarán el mapa de alertas por lluvias y tormenta en nivel amarillo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la madrugada y primeras horas de la mañana continuarán los chubascos y tormentas del domingo con intensidad muy fuerte o torrencial en la Comunidad Valenciana, los litorales del sureste y Baleares, donde pueden dejarse acumulados muy importantes en pocas horas. En Mallorca son también probables las rachas muy fuertes de viento.

En Andalucía, Ceuta y Melilla se esperan chubascos fuertes con tormenta desde las primeras horas de la mañana. Son probables asimismo lluvias moderadas en el litoral asturiano, las mesetas, Aragón y Navarra.

Según el aviso especial emitido este domingo por la Aemet, durante la primera mitad del lunes continuarán las precipitaciones localmente muy fuertes o torrenciales en el litoral sur de Valencia, el entorno del cabo de la Nao, los litorales de Murcia y Almería y Baleares.

La agencia advierte de que durante el episodio pueden acumularse entre 300 y 400 litros por metro cuadrado de forma local, sin descartar valores puntuales más elevados en las zonas más afectadas, aunque señala que "dada la gran incertidumbre en la evolución de las estructuras atmosféricas, no es posible determinar con precisión las áreas afectadas".

En Canarias se prevén cielos con intervalos de nubes y chubascos moderados en general, con probabilidad de que sean fuertes y persistentes en El Hierro. Son probables los bancos de niebla matinales en las montañas del norte y del sur peninsular y las brumas en el sudeste y el Mediterráneo.

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el este, la zona centro y Baleares, y bajarán en el resto de la Península y Canarias. Las mínimas descenderán de forma generalizada en todo el territorio, con heladas débiles en montañas de la mitad norte. Entre las capitales de provincia, destacan las mínimas de 2 grados en Salamanca, León y Ávila.

El viento predominará de componentes norte y este en la Península y Baleares, moderado en litorales con tendencia a amainar, y flojo en el resto. Son probables las rachas muy fuertes en el litoral de la Comunidad Valenciana y Baleares durante la primera mitad del día. En Canarias el alisio será moderado con tendencia a flojo y de dirección variable.