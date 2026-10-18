El delegado de Ceuta cifra en 500 los migrantes desalojados de zonas periféricas en un operativo con más de 350 agentes

1126460.1.260.149.20261018145810 Agentes de la Policía Nacional intervienen durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 5 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, ha cifrado en alrededor de 500 las personas migrantes desalojadas de distintas zonas periféricas de la ciudad en un operativo policial desplegado este domingo con más de 350 agentes, una actuación que las autoridades prevén repetir semanalmente hasta completar la retirada de quienes pernoctan a la intemperie.

De la Encina ha informado de que el dispositivo se ha desarrollado en Los Rosales, el Poblado de Regulares, las naves del Tarajal, la parte baja de la barriada del Príncipe y las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Según sus estimaciones, entre las personas desalojadas hay numerosos menores de edad, cuya atención corresponde a la Ciudad Autónoma.

El delegado ha explicado que los adultos han sido trasladados a dependencias habilitadas para su identificación y filiación, con la posibilidad de regresar voluntariamente a Marruecos si así lo solicitan. Los menores, por su parte, han sido puestos a disposición de los recursos de protección de la Ciudad para iniciar los correspondientes expedientes.

En una comparecencia ante los medios celebrada en la Delegación del Gobierno, después de que las condiciones meteorológicas impidieran realizarla en Los Rosales, De la Encina ha subrayado que la intervención responde a una actuación coordinada entre distintas administraciones y departamentos del Gobierno central.

"Cuando actúa la Policía, actúa el Gobierno, el Ministerio del Interior, el Mando Único, Exteriores o Migraciones", ha afirmado el delegado, que ha destacado la implicación del ministro de Política Territorial y coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres, en la planificación y el seguimiento del dispositivo.

INTERVENCIÓN DESDE PRIMERA HORA

La operación ha comenzado a las 7.30 horas, después de que los responsables policiales y gubernamentales se coordinaran desde la Jefatura Superior de Policía, donde siguieron la evolución del despliegue mediante imágenes captadas por drones y helicópteros.

Los primeros puntos de actuación han sido Los Rosales y el Poblado de Regulares. De acuerdo con los datos facilitados por el delegado, en la intervención inicial fueron localizados alrededor de 90 adultos, 20 menores y una mujer, que fueron trasladados en autobuses a los recursos correspondientes para su identificación y atención.

Una vez concluidas las actuaciones en esas barriadas, los efectivos se desplazaron a las inmediaciones del polígono industrial del Tarajal, donde se encontraba instalado un asentamiento de chabolas en uno de los accesos a las naves. De la Encina ha estimado que en esa zona fueron desalojados unos 200 adultos y otros 200 menores.

El delegado ha calificado la intervención de "muy pacífica" y ha asegurado que no se produjeron carreras ni altercados ni fue necesario utilizar la fuerza. No obstante, durante la actuación en el Tarajal se vio a migrantes que abandonaban la zona para evitar ser localizados, una circunstancia que el Gobierno contempla ante la posibilidad de que algunas personas se hayan desplazado a otros puntos de la ciudad.

Por ello, De la Encina ha avanzado que existe un "compromiso de horizonte temporal" para continuar con las actuaciones. "Todas las semanas" se activarán dispositivos policiales con el objetivo de completar el desalojo de las calles, ha señalado.

COORDINACIÓN

El delegado ha explicado que la planificación comenzó el pasado viernes, durante una reunión con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), en la que se acordó diseñar una estrategia "barrio por barrio" y determinar los puntos prioritarios de intervención.

En la comparecencia también han participado dos representantes vecinales del Poblado de Regulares, Omar y Aisha Mohamed, que han agradecido la actuación de las administraciones y de los agentes policiales.

Aisha Mohamed ha destacado que los migrantes han convivido con los vecinos durante aproximadamente dos meses y ha pedido que se mantenga presente su condición humana. "Son seres humanos. Eso es lo que no quiero que nadie olvide", ha manifestado, antes de expresar su deseo de que la barriada recupere la normalidad.

De la Encina también ha agradecido la colaboración de la Ciudad Autónoma, cuyo presidente ha permanecido en contacto con él durante el operativo, así como la implicación de las consejerías responsables de Menores y Medio Ambiente, dirigidas por Alberto Gaitán y Alejandro Ramírez, respectivamente.

Los servicios de limpieza se han incorporado a las zonas intervenidas una vez finalizado el despliegue policial para retirar los residuos y acondicionar los espacios. El delegado ha agradecido asimismo la disposición de la Comandancia General de Ceuta para poner sus medios a disposición de la operación, aunque el Ejército no ha participado en el dispositivo de este domingo.