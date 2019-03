La DGT apela a la responsabilidad de los conductores ante la presencia de trabajadores de las carreteras

Publicado 27/03/2019 11:44:14 CET

La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha sumado a la campaña 'En la carretera no estás solo', de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), para apelar a la responsabilidad de los conductores ante la presencia de trabajadores en las vías.

Con una nueva cuña radiofónica que podrá escucharse durante esta semana en las diferentes emisoras españolas, así como con contenido en sus redes sociales, la DGT pretende concienciar a los diferentes usuarios de la vía de la importancia de tener un comportamiento seguro ante la presencia de estos trabajadores en las carreteras.

Según destaca Tráfico, cada día cientos de personas trabajan en las carreteras para mejorarlas (personal de conservación y mantenimiento), para auxiliar a los conductores que sufren cualquier avería (técnicos y operarios de grúas) o regulando el tráfico (policías de tráfico) para conseguir que el derecho a la movilidad que todos los ciudadanos tienen, se realice de la forma más segura y fluida posible.

Este trabajo, que suele pasar desapercibido para los conductores que diariamente circulan por las carreteras, supone un riesgo elevado de atropello que en ocasiones puede acabar en muerte. En los últimos cinco años, un centenar de personas fallecieron en las carreteras mientras trabajaban por la seguridad de los usuarios de la vía.

Y es que recuerda que, ante cualquier incidente que se produce en las carreteras, se requiere la intervención de trabajadores para solventarlo, de ahí que en la cuña radiofónica se explique la razón de muchos de esos accidentes: conductores que no reducen la velocidad o invaden el carril en el que se está trabajando porque no respetan las señales, imprudencias evitables, no tener en cuenta la vida de quienes trabajan por la seguridad de todos.