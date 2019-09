La DGT apuesta por que desaparezcan coches en la ciudad fomentando el 'sharing' y transporte público y no los patinetes

Publicado 19/09/2019 13:02:32 CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la Dirección General de Tráfico (DGT), Jorge Ordás, ha señalado que su objetivo es que "vayan desapareciendo" los coches en la ciudad, "pero a favor del 'sharing' y del transporte público", en vez de fomentar el uso de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) como los patinetes.

"Esto no es demonizar al VMP, nosotros hemos querido darle cabida porque es una realidad pero es cierto que en la acera es un problema contra un vulnerable y en sí mismo también es un vehículo vulnerable", ha subrayado este jueves Ordás durante las Jornadas 3.0 'Movilidad Segura y Sostenible' organizadas por el Centro de Estudios Ponle Freno-Axa.

Por ello, ha defendido que hay que proteger a estos vehículos "de que no sean vulnerables" pero también "hay que proteger a los vulnerables de ellos". "Estamos intentando crear un marco de convivencia en la ciudad, una ciudad pacífica en la que todo el mundo tenga cabida", ha precisado.

En este sentido, Ordás ha asegurado que la DGT "no es sospechosa de no defender al vulnerable" y ha destacado que están haciendo "un ejercicio muy valiente para pacificar la ciudad y una mayor convivencia".

Precisamente, ha incidido en que "ha llegado el momento" de poner en marcha "algo más serio" respecto a la regulación de los VMP y "definirlos como vehículos" para que "cumplan una serie de normas". Así, ha resaltado que hay que hacer una modificación del reglamento de vehículos y "reclamarles un comportamiento para conseguir una convivencia en la ciudad".

LA ACERA, PARA EL PEATÓN

Para el subdirector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT, la política de movilidad "nunca tiene que ser algo radical", sino que tiene que ser "algo paulatino". "Tenemos que apostar por la movilidad a pie. Se trata de entender que la acera es para el peatón, no podemos tolerar la gran siniestralidad del peatón en las ciudades", ha sentenciado.

Asimismo, ha apuntado que "ningún tipo de vehículo debería circular por la acera", excepto aquellos que usan las personas "con movilidad restringida". "Todos quieren un carril para ellos, pero en la ciudad no hay espacio para todos. No hay espacio para moverse con un VMP de puerta a puerta", ha dicho.

En sus palabras, una norma homogénea para toda España "tiene que ser la ingeniería del vehículo, que ese vehículo sea seguro". En concreto, Ordás ha hecho referencia a que "es bueno" que los patinetes tengan una rueda "más grande", un buen sistema de frenado o que la rueda "sea lo menos rígida posible".

Durante su intervención, el teniente Alcalde Delegado del Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, ha destacado que van a sacar una instrucción con un catálogo de recomendaciones para que en la ciudad "haya una coexistencia y una convivencia" dentro de los espacios públicos.

"La calzada es el elemento fundamental para que puedan circular todos los aparatos. Nosotros en la acera ni bicicleta ni este tipo de vehículos, el primero es el peatón", ha señalado Gil, destacando que le "gusta" que la DGT haya contemplado la posibilidad de que los VMP tengan seguro.

En este contexto, el director de Movilidad de Axa España, Francisco Olmedo, ha explicado que el seguro en los VMP "no es obligatorio, pero es necesario" y que "hay un riesgo que genera una incertidumbre que dificulta la labor de aseguramiento" de estos vehículos.

UN ESPACIO QUE "NO SEA NI PARA CIRCULAR NI PARA CAMINAR"

Por su parte, el asesor de Pons Seguridad Vial Ramón Ledesma ha hecho hincapié en que la acera "es para el peatón" y que hay que "dejar tranquilos a los que estén en la acera". "Hace 100 años todo se diseñó en dos partes, la calzada y la acera, pero ahora la regulación está pidiendo una 'calcera', un espacio que no sea ni para circular ni para caminar", ha explicado.

Por otro lado, el portavoz de la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, Eduardo Amoedo, ha defendido que no hay "una gran diferencia" entre una bicicleta y un VMP. "Se ve mejor a un Vehículo de Movilidad Personal que a las bicicletas, por que van de pie", ha asegurado.

"Si la mayoría de muertes en las ciudades son por atropellos de vehículos grandes, se puede solucionar usando este tipo de vehículos", ha sentenciado Amoedo.

Por último, el country manager de Mobike España, Hunab Moreno, ha destacado que el 60 por ciento de los viajes en coche "son de menos de 10 kilómetros". "Para estos trayectos es mejor otro tipo de vehículos, pero hace falta un espacio para ellos", ha afirmado.

En su opinión, el "principal problema" de que no haya una regulación correcta es porque la infraestructura "no es correcta". "Cuesta mucho regular algo con una infraestructura no adecuada", ha concluido Moreno.