La DGT prevé 5,7 millones de desplazamientos en el Puente del Pilar, cuyo operativo arranca hoy

Archivo - Tráfico a la salida A7, en el inicio del Puente del Pilar, a 11 de octubre de 2023, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 7.450.000 desplazamientos de largo recorrido durante los próximos cinco días del Puente del Pilar - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 5.760.000 movimientos de largo recorrido por carretera durante el Puente del Pilar 2026 y pone en marcha el operativo especial desde este viernes 9 de octubre a las 15.00 horas y hasta la medianoche del lunes 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional.

Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, se espera una media de 1.440.000 desplazamientos al día, sobre todo, hacia zonas de costa y montaña, segundas residencias y poblaciones que celebran sus fiestas patronales como Zaragoza o la Comunidad Valenciana, donde el día 9 es festivo.

El operativo dispone de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de la Unidad de Medios Aéreos, de los centros de gestión de tráfico y de mantenimiento de equipos e instalación de medidas en carretera, además de servicios de emergencias.

Además, la DGT empleará todos los medios técnicos disponibles, como radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.

Entre las acciones previstas para facilitar la movilidad se encuentra la instalación de carriles adicionales y reversibles en sentido contrario al habitual, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, así como otras medidas de ordenación en los puntos y tramos de mayor intensidad. El dispositivo contempla también itinerarios alternativos para las rutas más saturadas.

Durante la operación se paralizarán las obras que puedan afectar a la circulación, se limitarán las pruebas deportivas y se aplicarán restricciones para determinados vehículos, entre ellos camiones, transportes especiales y vehículos que transporten mercancías peligrosas.

Asimismo, la DGT ha recordado que mantiene activa una campaña de vigilancia y control de distracciones al volante hasta el domingo 11 de octubre.

PREVISIÓN POR DÍAS

Desde las primeras horas de la tarde del viernes aumentará la circulación en las vías que parten de los grandes núcleos urbanos y en los principales accesos a las zonas de costa, montaña y segunda residencia. La intensidad se incrementará especialmente entre las 16.00 y las 22.00 horas.

El sábado continuará el tráfico intenso desde primeras horas de la mañana en las salidas de grandes ciudades y en los accesos a las zonas costeras y de montaña. Las mayores intensidades se esperan entre las 9.00 y las 13.00 horas.

El domingo se prevén principalmente recorridos cortos hacia zonas de ocio y recreo. Las retenciones que puedan generarse serán de menor intensidad que las previstas para el resto de los días.

El lunes, festivo de ámbito nacional, comenzará la operación retorno a primera hora de la tarde. Las retenciones se producirán inicialmente en los principales ejes viarios y, posteriormente, se trasladarán a los accesos de las grandes ciudades. El periodo de mayores complicaciones está previsto entre las 16.00 y las 23.00 horas.

PLANIFICAR EL VIAJE

Tráfico aconseja planificar los viajes con antelación y evitar, siempre que sea posible, las horas menos favorables para la circulación, con el objetivo de "afrontar los desplazamientos en las mejores condiciones de seguridad vial".

Antes de salir, la DGT recomienda consultar antes el estado de las carreteras a través de sus canales de información --página web dgt.es, redes sociales como @DGTes en X, boletines informativos en radio y televisión o el teléfono 011-- y utilizar itinerarios alternativos en caso necesario.

El organismo también pide evitar "el uso del teléfono móvil al volante, el consumo de alcohol o drogas y el incumplimiento de los límites de velocidad".

Asimismo, ha recordado que en caso de incidencia en carretera es obligatorio usar la baliza V-16, "la manera más rápida de poder alertar al resto de usuarios de la vía" a través de paneles de mensaje variable y navegadores.