Diputado General de Vizcaya dice que seguirán siendo solidarios con los emigrantes, "pero hasta donde pueda"

Afirma que "todo gobierno tiene una capacidad limitada de ayuda, de inclusión" y es preciso ser "equilibrado para ser solidario"

GERNIKA (VIZCAYA), 24 Sep. (EUROPA PERSS) -

El diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, ha advertido que seguirán siendo solidarios con los emigrantes, "pero hasta donde pueda". Según ha apuntado, "todo gobierno tiene una capacidad limitada de ayuda, de inclusión" y es preciso ser "una sociedad equilibrada para ser solidaria". "Si solo nos dedicamos a la solidaridad, romperemos ese equilibrio. Debemos proteger ese equilibrio", ha defendido.

Durante su intervención, con motivo del Pleno de Política General celebrado en las Juntas Generales de Gernika, el máximo dirigente de la Diputación vizcaína ha asegurado que este "ha sido un año de problemas, con todas las letras".

En este punto, se ha referido a los Menores Inmigrantes No Acompañados (MENAS), un problema que afecta a personas, países y gobiernos de todo el mundo" pero que "también afecta aquí, a Vizcaya". Según ha señalado, este problema tiene la "raíz histórica de la desigualdad, de la pobreza, de quien se ve obligado a dejar todo atrás por no tener absolutamente nada".

"Somos un territorio solidario, siempre hemos ayudado a quien lo necesita y seguimos ayudando, ayudando en origen y en destino. Pero para ayudar hay que poder. Hablo de tener recursos", ha señalado.

Rementeria ha advertido de que "a diferencia de algunos" no pretende "hacer demagogia". "Para mí ayudar a estas personas no es hacerles fotos, u llevarle de kalejira, no es utilizar a estas personas para hacer política, si a eso se le puede llamar política. De verdad".

"Ayudar de verdad es no solo acogerles cuando llegan, sino ofrecerles los mismos derechos y obligaciones que al resto, educación, sanidad, empleo, vivienda. Obligaciones y derechos. Eso es ayudar", ha apuntado.

Según Rementeria, "todo gobierno y toda la sociedad tiene una capacidad limitada de ayuda, de inclusión". "Tenemos los recursos que tenemos. Todo sigue sumando 100, y si queremos destinar más a otra cosa, nos tenemos que quitar otra cosa. ¿Quitamos ayudas a las pymes, financiación municipal, a las obras o los eventos internacionales? Mi respuesta es no", ha dicho.

EQUILIBRADA Y SOLIDARIA

El diputado general ha afirmado que es necesario ser "una sociedad equilibrada para ser solidaria". "Si solo nos dedicamos a la solidaridad, romperemos ese equilibrio. Debemos proteger ese equilibrio. Para ser solidarios con otros, primero tenemos que ser solidarios entre nosotros, entre territorios, entre comunidades y también entre países", ha añadido.

En su opinión, de ser así, "saldremos ganando todos y todas". "Nadie se juega la vida por placer, pero tampoco alzamos la voz por placer, la alzamos porque los recursos no son ilimitados".

Ha recordado que la Diputación vizcaína puso "encima de la mesa la vía de los cupos" y así lo solicitó al Gobierno central y al vasco. "Parece que algo se va avanzando, tenemos que completar esa vía", ha apuntado.

Rementeria ha insistido en que si se quiere "ser solidario con otros", hay que ser "solidarios entre nosotros". "La solución, al menos para nosotros, no es abrir más y más centros de acogida. Porque, después de acoger el qué, quién, cómo y cuándo", ha dicho.

Por último, ha reclamado "a unos, solidaridad, y a otros, menos demagogia". "Y subrayo. Vizcaya ha sido, sigue siendo y va a ser solidaria. Sin ninguna duda, pero hasta donde se pueda"