Dircom anuncia los finalistas de los Premios Ramón del Corral 2020, cuyos ganadores se darán a conocer el 11 de mayo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) ha anunciado los finalistas de sus Premios de Comunicación Ramón del Corral, que celebran este año su tercera edición y cuyos ganadores se darán a conocer a través de un evento virtual el próximo lunes 11 de mayo, a las 16.00 horas, según detallan en un comunicado.

A partir de 23 categorías, estos galardones distinguen la excelencia y las buenas prácticas de la comunicación y las relaciones públicas en todas sus vertientes. Conducido por la periodista Sonsoles Ónega, la retransmisión de la gala será emitida por el canal oficial de Dircom en Youtube, y se podrá acceder también a través de las redes sociales y de la página web oficial de la asociación (www.dircom.org).

La edición de 2020 ha batido récord de participación, con más de 200 candidaturas presentadas, lo que demuestra el grado de compromiso de todos los participantes con la excelencia y la importancia estratégica de la comunicación.

Tras el periodo de deliberación del jurado, presidido por Javier Fernández del Moral, catedrático de periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, socio fundador y expresidente de Dircom, se ha dado a conocer el listado definitivo de los proyectos nominados.

Los Premios Ramón del Corral se integran en la plataforma de los Premios Fundacom, de ámbito internacional, de tal forma que el vencedor y los dos finalistas de cada una de las 23 categorías son candidatos españoles a los Premios Fundacom, que se fallarán a finales de junio.

Así, en 'Campaña Externa Industria' han resultado finalistas 'Alma y amantes de Estrella Damm' de Damm, 'Cupra - Campaña del clásico' de Seat y 'Screen Pollution' de Llyc; en 'Campaña Externa Servicios', 'Apoyo al deporte paralímpico' de Caixabank, Comunidad Bizum de Omnicom Public Relations Group y 'El sentido del cacao', de BBVA/Llyc; y en 'Campaña Externa Entidades gubernamentales, asociaciones y ONG', 'Estamos Seguros' de UNESPA, 'Invisible Soledad de Fundación BBK/ Llyc y 'La infancia no se toca' de Fundación Vicki Bernadet y Ogilvy Barcelona.

En 'Campaña Interna de ámbito transnacional', los finalistas son la 'Campaña global de comunicación de la estrategia' de MAPFRE, 'Elevate Mission' de Schindler/Llyc y 'Hablando de compliance' de REPSOL/Roman; en 'Campaña Interna de ámbito nacional', el 'Asistente virtual de comunicación interna' de KPMG, 'Roche Shine' de Roche Farma y 'Somos Healthineers' de Siemens Healthineers; y en 'Campaña Integrada de Cambio Organizacional', 'Keep growing' de Corteva, 'La transformación digital de Cosentino' de Consentino y 'ONEBBVA' de BBVA/BBVA CREATIVE/Landor/DDB/Summer Agency.

En 'Campaña Integrada de Redes Sociales' figuran 'No abandones más plásticos' de Proyecto Libera/Seo/Birdlife y Ecoembes, 'Quiero cuidarme' de DKV y 'Sareb. Un diálogo con nuestros grupos de interés' de Sareb/Llyc; en 'Campaña Integrada de Innovación en Comunicación', 'Altamira, más cerca con Facebook e Instagram' de Facebook/Instagram/Archetype, 'Invisible soledad' de Fundación BBK/Llyc y'#Yomequedo' de BBDO España/Contrapunto BBDO; y en 'Campaña de Responsabilidad Social Externa', 'Alma y amantes de Estrella Damm' de Damm, 'Decir haciendo' de Consum/Weaddyou y 'Hagamóslo juntos' de Coca-Cola España.

En 'Campaña de Responsabilidad Social Interna' aparecen 'Actívate' de Viesgo Infraestructuras Energéticas, 'Cecabank Tú Eliges' de Cecabank y 'I love voluntario' de Coca-Cola European Partners Iberia; en 'Evento Interno hasta 500 trabajadores', 'Ecoembest 2019: una misión, un futuro' de Ecoembalajes España, 'En vivo y en Nebrija' de la Universidad de Nebrija e 'Inspiration Day by Cosentino' de Consentino; y en 'Evento Interno de más 500 trabajadores', 'Goiko Games 2019' de Goiko, 'KPMG Management Meeting 19' de KPMG y 'Values Day'de BBVA.

En 'Evento Externo hasta 1.000 personas' aparecen 'Accenture Digital Conference 6' de Accenture, 'Facebook Estación Central Galicia' de Facebook/Beat-Beat/Archetye y 'Presentación de las botas 'future flash' de Puma/Apple Tree Communications; en 'Evento Externo más de 1.000 personas', 'Innovation Summit Barcelona 2019' de Schneider Electric España y Lewis Communications, 'Recycling market', de Ecoembalajes España y 'Seat & Cupra on Tour' de Seat; y en 'Informe de Sostenibilidad', el 'Informe de RSC 2018. #impactoreal' de Aqualia, la 'Memoria de Sostenibilidad de Fundación Ecolec' de Fundación Ecolec y la 'Revista Atades. Transmedia de impacto social' de la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual.

En 'Publicación Externa', aparecen la 'Revista Telos Fundación Telefónica' de Fundación Telefónica, 'Revista UNO33' de LLyc y 'Tecnología con Propósito' del Observatorio Empresarial contra la Pobreza - Fundación Codespa/Prodigioso Volcán; en 'Publicación interna', 'Creer. Crecer. Cinco años de ETL Global en España, 'Deep, Mundoseat' de Seat y 'One. Revista interna de Consentino' de Consentino; y en 'Radio y Televisión Corporativas', Cosentino TV.

En 'Vídeo', 'Meningitis, cerrando el círculo' de la Asociación Española de Pediatría, 'Test, Levanta la cabeza' de Atresmedia/Prodigioso Volcán y 'Una industria en femenino' de Seat; en Soporte Digital Externo, 'Página web de Estamos Seguros' de UNESPA, 'Test, Levanta la Cabeza' de Atresmedia/Prodigioso Volcán y 'Web Global de Ferrovial' de Ferrovial; y en 'Soporte Digital Interno' el 'Site Transformación Digital' de Bankia, 'Somos Bankia' de Bankia y 'Workplace en Telefónica: el empleado empoderado' de Telefónica/Workplace by Facebook y Revevol.

Por último, en 'Compromiso de la Alta Dirección con la comunicación de la organización', 'Hospiten 50 años, construyendo un sueño

Grupo Hospiten', 'RadarSeres' de Fundación SERES y 'Un comité con #Attitude'de Seat y en 'Estrategia Global de Comunicación Corporativa', 'De oveja negra a "Brand to love"' de Seat, 'Do Good. Do Better' de ESADE e 'Iniciativa global de transparencia' de Kaspersky.