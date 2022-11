Directora de las Cruzadas de Santa María: "Nunca me he sentido postergada en la Iglesia"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Instituto Secular Cruzadas de Santa María, Lydia Jiménez, ha asegurado que "nunca" se ha sentido "postergada" en la Iglesia, aunque considera que "muchas veces" la mujer no ha tenido la "relevancia" que merecía.

"Nunca me he sentido en la Iglesia postergada", ha afirmado la que fue consultora en el Pontificio Consejo para la Familia del Vaticano, precisando que han contado con ella cuando la han considerado idónea para el puesto. Así lo ha indicado este jueves, durante la presentación del XXIV Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y el CEU, y que se celebrará del 18 al 20 de noviembre en la Universidad CEU San Pablo.

Si bien, preguntada por el papel de las mujeres, ha añadido que "es verdad que en la Iglesia muchas veces (la mujer) no ha tenido la relevancia" que debía de tener, y ha puesto el ejemplo de Santa Teresa de Jesús que "hasta 1970 no fue declarada Doctora de la Iglesia" y no lo fue antes "porque al lado de su expediente había una nota que decía 'no procede, es mujer'". "Eso es grave", ha apostillado.

Por otro lado, Jiménez ha animado a los colegios y universidades católicas a "mantener su identidad" porque, a su juicio, una "minoría creativa santa podrá renovar Europa". "En los centros educativos de titularidad católica, que mantengamos la identidad y sorteemos como podamos esas leyes tan disolventes para los jóvenes", ha propuesto.

Según ha recordado la también presidenta de la Fundación Universitaria Española, en España hay 15 Universidades (pontificias, católicas, de inspiración católica, y eclesiásticas), con 121.925 alumnos; 2.558 Centros católicos, con 1,5 millones de alumnos inscritos y 2.419 centros católicos concertados.

"La pregunta es: ¿somos una minoría creativa?, ¿creemos realmente que no hay procesos irreversibles?, ¿estamos empeñados en mantener la identidad católica de nuestros centros? El pesimismo conduce al inmovilismo", ha advertido.

WOJTYLA: "LA ESPAÑOLA TIENE RAZÓN"

Jiménez ha sido presentada por la profesora de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo Lidia Jiménez, sobrina de la ponente, que ha destacado su "grandeza como persona" y ha enumerado algunas anécdotas de su tía como la que vivió en un congreso en Génova donde, tras dar su opinión sobre un tema, el auditorio se le echó encima. Entonces, un cardenal polaco se incorporó y dijo: "La española tiene razón". Se trataba del cardenal Karol Wojtyla, que más tarde se convirtió en el Papa Juan Pablo II.

Sobre el tema del Congreso Católicos y Vida Pública, 'Proponemos la fe, transmitimos un legado', Lydia Jiménez ha destacado que "no se trata de mirar al pasado con nostalgia, sino de interpretar una herencia viva que está presente" y ha añadido que "la herencia pide responsabilidad".

Si bien, ha apuntado que en la actualidad, "han resurgido muchos temores que paralizan, el principal, el temor ante un cambio que no sabe a dónde va". "La crisis de la pandemia ha hecho tambalear de nuevo esa pretendida imagen de fortaleza y nos ha puesto ante los ojos la posibilidad de un retroceso grave que afecte a todos. El futuro mismo parece puesto en cuestión y vacilante", ha indicado.

En este contexto, ha defendido que los cristianos no pueden "vivir a la defensiva, en pequeños guetos" ni "retroceder ante las dificultades" sino ser "valientes" y proponer la fe cristiana que, a su juicio, es "un bien común".

LA FE CRISTIANA, PARA QUE EUROPA RECOBRE SU HERENCIA

"La fe cristiana puede contribuir a que Europa recobre de nuevo lo mejor de su herencia y siga siendo un lugar de acogida y crecimiento no solo en lo material sino sobre todo en humanidad", ha zanjado.

El XXIV Congreso Católicos y Vida Pública dará comienzo el viernes 18 de noviembre y, entre los participantes de esta edición destacan, entre otros, el presidente de Political Network for Values, José Antonio Kast, que será presentado por el diputado de VOX Francisco José Contreras, o el director del Centro B. Kenneth Simon de Estudios Estadounidenses de la Heritage Foundation Richard Reinsch.

Asimismo, el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, impartirá un taller titulado 'Un mundo sin sentido. La Historia y la ruptura con el pasado cristiano', junto con el profesor de Historia medieval de la Universidad de Oviedo Álvaro Solano.