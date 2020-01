Down España pide al Gobierno que elimine la "discriminación" de la ley del aborto con las personas con discapacidad

Publicado 14/01/2020 17:22:56 CET

Imagen de la campaña 'La suerte de tenerte' de Down España.

Imagen de la campaña 'La suerte de tenerte' de Down España. - DOWN ESPAÑA - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Down España ha solicitado al nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que elimine la "discriminación por discapacidad" en la Ley del Aborto y suprima el supuesto que permite interrumpir el embarazo hasta la semana 22 siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto.

Según ha indicado la organización que agrupa a 90 instituciones de síndrome de Down de toda España, la entidad saluda la constitución del nuevo Ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez, así como la existencia de una Vicepresidencia de Derechos Sociales, y pide que adopte una serie de medidas "prioritarias" en materia de educación, empleo, investigación y aborto.

La organización considera "fundamental" que se elimine la "discriminación por discapacidad" en la actual legislación del aborto y ha argumentado que "Naciones Unidas ha alertado en varias ocasiones" respecto a esta cuestión.

En su último informe sobre el cumplimiento de España de abril de 2019, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mostraba su preocupación por la "falta de avances" en la aplicación de recomendaciones anteriores en el sentido de "derogar aquellas disposiciones jurídicas que refuerzan una percepción negativa de la discapacidad al contemplar plazos más amplios para la interrupción del embarazo en caso de deficiencia en el feto".

La normativa actual permite abortar dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada, cuando se haya informado a la mujer sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, y hayan transcurrido, al menos, tres días desde la información mencionada.

Excepcionalmente, se puede interrumpir el embarazo hasta las veintidós semanas de gestación siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto. También cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. Las pruebas para la detección de anomalías en el feto suelen realizarse antes de la semana 22.

"Recordamos la necesidad de investigar los elementos eugenésicos y discriminatorios que mantienen los procedimientos prenatales en nuestro país, pues detectamos que existe una incoherencia culpable", ha indicado Down España, que ha añadido que "se valora públicamente y de forma positiva a las personas con síndrome de Down, pero incoherentemente se presiona a muchas de las madres y los padres para que éstas no nazcan cuando se dispone de un posible diagnóstico prenatal".

Alberto Ruiz Gallardón, como ministro de Justicia en el Gobierno de Mariano Rajoy, trató de modificar esta posibilidad en una reforma más amplia de la ley del aborto, que perseguía también eliminar los plazos y volver al sistema de supuestos. Sin embargo, el ministro dimitió del cargo en 2014 como consecuencia de la retirada de su anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada que había redactado por el Ministerio de Justicia.

En el marco de aquella reforma el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pidió al entonces ministro que no se mantuviera la discriminación por discapacidad y no se permitiera, por tanto, el supuesto del aborto eugenésico, de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

DATOS ESTADÍSTICOS "REALES"

Por otro lado, Down España ha solicitado al nuevo Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que se ponga en marcha "sin más dilación" un Observatorio o un centro de Registro que permita disponer de datos estadísticos "reales y fiables" sobre el síndrome de Down en España, y que sirva para basar las políticas en datos y evidencias.

"Queremos que el síndrome de Down salga del oscurantismo estadístico al que estamos inmersos por falta de interés político en conocer su situación y cómo mejorarla", ha declarado la organización, que también solicita que se impulse la educación inclusiva, que atienda con "eficacia y calidad" a las personas con síndrome de Down.

Asimismo, la organización quiere que se mejore y facilite la regulación, extensión y el apoyo económico al Empleo con Apoyo, es decir, la inserción laboral de personas con discapacidad en entorno ordinario, "evitando así las limitaciones que conlleva la inserción laboral en entornos protegidos y segregados - centros especiales de empleo--". También solicita que se dediquen financiación y recursos a la investigación del síndrome de Down.

Por último, considera "prioritario" suprimir la esterilización forzosa de personas con discapacidad, y que la mujer con discapacidad "opte a las mismas oportunidades que el resto y que su condición no sea un motivo más para sufrir discriminación de ningún tipo".