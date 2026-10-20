Los embalses españoles están al 57,2% con 32.062 hm3, con cuatro cuencas por debajo del 50%

Las tormentas arrastran cenizas y restos del incendio de Burgohondo tiñendo el entorno al embalse de El Burguillo, a 5 de octubre de 2026, en El Barraco, Ávila, Castilla y León (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española se encuentra al 57,2% de su capacidad y almacena 32.062 hectómetros cúbicos (hm3), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Durante la última semana, han perdido 352 hm3, es decir, el 0,6% de su capacidad total.

En estos últimos días, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Mediterránea y han afectado en menor medida a la vertiente Atlántica. La máxima se ha producido en Castellón, donde se han registrado 59,6 litros por metro cuadrado (l/m2).

La vertiente atlántica está al 59,6% con 25.286 hm3 y la mediterránea, al 49,6% con 6.776 hm3.

En total, hay cuatro cuencas por encima del 70%: Guadalete-Barbate (74,6%); las Cuencas internas de Cataluña (73%); el Guadiana (71,8%) y las Cuencas internas del País Vasco (71,4%). Además, tres se encuentran por encima del 60%: el Guadalquivir (68,5%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (62,9%) y Tinto, Odiel y Piedras (61,1%).

Asimismo, cinco sobrepasan el 50%: el Cantábrico Occidental (55,9%); el Cantábrico Oriental (53,4%); el Tajo (52,6%); el Júcar (52%) y el Miño-Sil (51,7%). El resto son el Segura, que está al 48,5%; Galicia Costa al 46,8%; el Duero al 46,5%; y el Ebro al 44,9%.