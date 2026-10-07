Los embalses españoles están al 58,3% con 32.687 hm3, con tres cuencas por debajo del 50% y el Ebro al 45,4%

Las tormentas arrastran cenizas y restos del incendio de Burgohondo tiñendo el entorno al embalse de El Burguillo, a 5 de octubre de 2026, en El Barraco, Ávila, Castilla y León (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española almacena 32.687 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 58,3% de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. En total, esta semana ha perdido 517 hm3, es decir, el 0,9% de su capacidad.

Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. La máxima se ha producido en Barcelona (Aeropuerto), donde se han recogido 248,8 litros por metro cuadrado (l/m2). La vertiente atlántica se encuentra al 60,9% con 25.859 hm3 y la mediterránea, al 50% con 6.828 hm3.

De acuerdo con Transición Ecológica, hay cuatro cuencas por encima del 70%: Guadalete-Barbate (75,3%); Cuencas internas de Cataluña (73%); el Guadiana (72,1%); y las Cuencas internas del País Vasco (71,4%). Además, hay tres que superan el 60%: el Guadalquivir (69,1%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (63,9%); y el Tinto, Odiel y Piedras (63,3%).

Asimismo, hay seis que sobrepasan la mitad de su capacidad: el Cantábrico Oriental (57,5%); el Cantábrico Occidental (56,9%); el Miño-Sil (55,1%); el Tajo (54,2%); el Júcar (51,9%); y Galicia Costa (50,1%). Por último, hay tres cuencas que se quedan por debajo del 50%: el Segura (49,3%); el Duero (48,9%); y el Ebro (45,4%).