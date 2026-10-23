España registra 51 l/m2 de lluvias acumuladas desde el inicio de octubre, un 9% más de lo habitual. - AEMET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico, a comienzos de octubre, se cifran en 51 litros por metro cuadrado (l/m2), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Esto supone alrededor de un 9% más que el valor habitual para estas fechas, que se sitúa en 47 l/m2.

Las precipitaciones acumuladas presentan un marcado contraste entre el este y el oeste peninsular. AEMET destaca los valores del nordeste y de la vertiente mediterránea, superiores a los normales, especialmente en Levante, donde se supera localmente el triple de la precipitación normal. En cambio, predominan los déficits en la mitad occidental, más acusados en Galicia, Extremadura y Andalucía occidental.

En Baleares, predominan los valores superiores a los habituales, sobre todo en Ibiza y en el oeste de Mallorca. En Canarias, la distribución es muy heterogénea: los superávits se concentran principalmente en el norte de La Palma, Tenerife y Gran Canaria y en el sur de Fuerteventura, mientras que en las vertientes opuestas predominan los déficits. En El Hierro, las precipitaciones superan los valores normales, mientras que en Lanzarote quedan por debajo.

De acuerdo con las cifras del organismo estatal, las precipitaciones registradas entre el 14 y el 20 de octubre afectaron a gran parte de la Península y a ambos archipiélagos, con los mayores acumulados en la vertiente mediterránea y Baleares. En amplias zonas del tercio oriental y en áreas del centro y del sur peninsular se superaron los 20 l/m2. También se superó esta cantidad en Baleares y en El Hierro.

Las cantidades superaron los 60 l/m2 en zonas de los Pirineos, Cataluña, el litoral mediterráneo, las sierras de Cádiz y Málaga, Mallorca y El Hierro, y los 200 l/m2 en Ibiza. En particular, AEMET destaca las precipitaciones asociadas a la dana Adam en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, que dejaron acumulados ampliamente superiores a 300 l/m2 y registros puntuales que rebasaron los 600 l/m2 en el norte de Alicante.

Entre las precipitaciones acumuladas en los observatorios principales, el organismo estatal destaca los 234 l/m2 de Ibiza/Es Codolà, los 86 l/m2 de El Hierro/Aeropuerto, los 78 l/m2 de Castellón-Almazora y Alicante, los 72 l/m2 de Valencia/Aeropuerto y los 71 mm de Palma de Mallorca/CMT. El día 21 se registraron precipitaciones en Canarias, con más de 30 l/m2 en zonas de las islas de La Palma, El Hierro y Gran Canaria.