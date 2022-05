España, en la undécima posición en el ranking de derechos LGTBI+ de ILGA Europa

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El ranking anual realizado por ILGA-Europe que clasifica la situación legal y política de las personas LGBTI en 49 países europeos durante los últimos 12 meses, sitúa a España en el puesto 11 de una clasificación que lideran Malta, Dinamarca y Bélgica.

La entidad lamenta, en su comunicado, que "como viene sucediendo en años anteriores", España esté mostrando "una tendencia descendente" en este informe. De hecho, según ha destacado, este año ha bajado "4 puestos" en la clasificación.

Por el contrario, ILGA-Europe, la sección europea de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, ha destacado a Dinamarca como uno de los países que más a trabajado en igualar los derechos del colectivo en el último año (ha subido siete puestos con respecto la anterior edición) por sus nuevas legislaciones en esta materia.

Del mismo modo, ha destacado el avance de Islandia por su reconocimiento legislativo de la paternidad trans, entre otras cosas, o la decisión de Alemania de prohibir la mutilación genital intersexual. Además, ha señalado que Francia ha prohibido en el último año las llamadas "terapias de conversión" basadas en la orientación sexual y la identidad de género.

Por otra parte, ha señalado que, tras "años de estancamiento" se ha producido un "movimiento legislativo positivo" en Grecia, Letonia, Lituania, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia que, a su juicio, dejan en entredicho "la narrativa de que existe una división este/oeste sobre los derechos LGBTI en Europa".

Y ya en líneas generales, el informe de ILGA-Europe señala que se ha detectado en la mayoría de estados europeos una tendencia a "llenar los vacíos que existen en torno a los derechos LGTBI", a "impulsar nuevos estándares ante las recientes amenazas a la democracia".

Tras conocer este informe, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), ha mostrado su preocupación por lo que consideran una "ralentización" del progreso de los derechos del colectivo en territorio español. De hecho, según ha apuntado, la caída del país en el ranking, si se miran los datos desde 2011, supone una bajada de 9 puestos.

"Esto es particularmente grave si tenemos en cuenta que España ha sido siempre un referente en derechos LGTBI+, precisamente,

en 2011 ocupó el 2º puesto en el ranking", ha advertido la entidad. A su juicio, "esto implica una llamada de atención para seguir dando pasos adelante y no estancarse en réditos del pasado".

El no reconocimiento de las personas no binarias y de la autodeterminación; el requerimiento de un diagnóstico de trastorno de identidad de género y de una intervención médica obligatoria para personas trans; o que no se prohíban a nivel estatal las terapias de conversión son algunas de las circunstancias que, a juicio de la federación, están restando puntos a la clasificación del país.

Es por eso que, según han indicado, la aprobación de la Ley estatal Trans y LGTBI sería "clave" para mejorar en derechos".