La Eurocámara aplaza a septiembre de 2027 su misión a Valencia por la dana para no coincidir con la campaña electoral

Archivo - La Presidenta Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa María Álvarez, durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, a 13 de mayo de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Ana López / Europa Press - Archivo

BRUSELAS 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado aplazar casi un año, hasta el 20 y 22 de septiembre de 2027, la misión prevista inicialmente para finales de este mes a Valencia para examinar las consecuencias de la dana, para evitar que el viaje coincidiera con la campaña electoral en España tras la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre.

El cambio de fechas se abordó este lunes en una reunión a puerta cerrada de los coordinadores de los grupos políticos de la comisión parlamentaria, ya que las normas de la Eurocámara impiden realizar este tipo de visitas durante las ocho semanas anteriores a unos comicios en el país afectado.

El retraso de un año ha sido respaldado por el Partido Popular Europeo (PPE), Patriotas por Europa (PfE) y Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), pese a que desde el grupo socialista cuestionaron que fuera necesario un aplazamiento tan largo y, según informaron fuentes parlamentarias a Europa Press, planteó sin éxito viajar del 21 al 23 de diciembre o en febrero de 2027, para evitar también el periodo electoral de las elecciones autonómicas y municipales.

No obstante, según estas mismas fuentes, el PPE, PfE y ECR votaron a favor de trasladar la misión al segundo semestre de 2027, mientras que los representantes socialistas se opusieron a esta decisión, que sitúa finalmente la visita los días 20, 21 y 22 de septiembre del próximo año.

"Consideramos fundamental conocer sobre el terreno las consecuencias de la dana, escuchar directamente a las personas afectadas y evaluar las necesidades de recuperación de los municipios", ha señalado la eurodiputada socialista Sandra Gómez.

Por su parte, fuentes del Partido Popular Europeo han rechazado que exista intención alguna de "boicotear" la visita y han explicado que la comisión ya tiene programada una misión a Ceuta durante el primer semestre de 2027, por lo que, a su juicio, septiembre era la única alternativa viable para reubicar el desplazamiento a Valencia.

"Por ley, las elecciones impiden que se celebre cuando estaba previsto y la única posibilidad real era en septiembre del año que viene", han explicado las mismas fuentes, que han recordado que el PPE votó en su momento a favor de organizar la misión a Valencia.