La Eurocámara valida ayuda de 149 millones a España por las inundaciones en Andalucía y Extremadura de principios de año

Archivo - Inundaciones en el término municipal de Jerez de la Frontera el pasado febrero. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este miércoles su visto bueno al desembolso de 149,1 millones de euros en ayudas del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea a España, un apoyo destinado a paliar los daños provocados por las fuertes tormentas e inundaciones que afectaron especialmente a Andalucía y Extremadura a principios de este año.

España ya recibió el pasado julio un anticipo de 37,26 millones de euros de esta ayuda, después de que el Gobierno español hubiera solicitado el adelanto para hacer agilizar las labores de socorro inmediatas tras las catástrofes.

La validación de la Eurocámara ha salido adelante con 651 votos a favor, 17 en contra y 3 abstenciones en la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo (Francia), en una decisión que también permitirá el desembolso de 261,5 millones para Portugal, de 74,9 millones a Italia y de 3,7 millones en Malta.

En el caso de España, la ayuda contribuirá a cubrir parte de los gastos urgentes para paliar los daños de las tormentas registradas entre el 22 de enero y el 14 de febrero en Andalucía y Extremadura, que obligaron a la evacuación de miles de personas y causaron daños en viviendas e infraestructuras de electricidad, agua y telecomunicaciones, con un coste total estimado por las autoridades españolas en 4.839 millones de euros.

La ayuda financiará medidas de emergencia y recuperación, incluida la restauración de las infraestructuras energéticas, de agua, gestión de desechos, telecomunicaciones y transporte, y servicios sanitarios y educativos, según ha indicado el Parlamento Europeo en un comunicado; al tiempo que podrá utilizarse para tareas de limpieza, alojamiento temporal y servicios de salvamento, así como para mejorar la infraestructura preventiva y proteger el patrimonio cultural.

Desde 2002, el Fondo de Solidaridad de la UE ha concedido más de 11 000 millones de euros en ayudas para responder a 150 catástrofes --130 naturales y 20 emergencias sanitarias-- en 25 Estados miembros (además de Reino Unido) y seis países candidatos a la adhesión. El Fondo de Solidaridad es parte de la Reserva para solidaridad y emergencias, un instrumento especial del presupuesto europeo, cuya movilización requiere la aprobación del Parlamento y el Consejo.