El eurodiputado español Javier Nart revela que fue víctima de abusos a los 7 años en un colegio religioso

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado español Javier Nart ha revelado que fue víctima de abusos a los 7 años en un colegio religioso, durante su participación en el programa 'Todo es mentira', de Cuatro. "Es un tema que me hiere profundamente porque yo a los 7 años también fui víctima de abusos en un colegio religioso", ha dicho durante un debate en el que se trataban los abusos en el seno de la Iglesia Católica.

Preguntado por el presentador del programa Risto Mejide si había denunciado, el político español ha reiterado que tenía 7 años. En todo caso, ha apuntado que no tiene trauma porque no quiere tenerlo.

"Pasó y uno lo supera y vives y vives bien y, de vez en cuando, ahora te llega el recuerdo cuando estás en este tema --ha comentado--. La introspección sobre lo que ocurrió cuando ocurrió no te lleva a ninguna parte, creo que hay que vivir y todas las experiencias te ayudan a madurar y a mirar con optimismo las cosas. Yo no he tenido trauma, no he querido tenerlo".