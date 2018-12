Los examinadores de tráfico desconvocan la huelga prevista para este mes de diciembre

Actualizado 10/12/2018 19:49:06 CET

Advierten de que si en el primer semestre del año 2019 no ven cumplidas sus reivindicaciones, habrá nuevos paros que serán indefinidos

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Los examinadores de tráfico han desconvocado la huelga que el colectivo había comenzado este lunes y que tenía previsto alargar, de momento, hasta el 21 de diciembre, según informa la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), convocante de los paros.

El Comité de Huelga ha mantenido este lunes a las 17.00 horas una reunión con la Dirección General de Tráfico (DGT) para desbloquear la situación. Según indica Asextra, esta desconvocatoria se produce "por un acto de buena fe, una vez más, del colectivo examinador, en aras de dar un buen servicio al ciudadano".

El colectivo se ha puesto en huelga para denunciar que el incremento retributivo que pedían --de unos 250 euros al mes a distribuir en 14 pagas, el denominado 'complemento específico'-- no está todavía reflejado en sus nóminas, cuando esta demanda fue aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, después de la presión de la oposición y tras casi seis meses de huelga durante 2017, una de las huelgas más largas de la democracia española.

Sin embargo, un año después, la asociación lamenta que aún no se ha ejecutado este incremento retributivo al colectivo por parte del órgano competente, la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR).

Según comentó esta mañana el presidente de la asociación, Joaquín Jiménez, durante la manifestación que el colectivo ha convocado en Madrid, este incremento retributivo no se ha ejecutado aún porque el anterior Gobierno del PP no introdujo una disposición transitoria en la Ley de Presupuestos que eximiera del cumplimiento obligatorio que tienen todos los funcionarios de que su tope salarial no supere el 1,5% en 2018.

Según indica CSIF, el acuerdo al que se ha llegado y que ha motivado la desconvocatoria de los paros es el abono, por parte del director general de Costes de Personal y Pensiones Públicas, de una partida presupuestaria, que se recoge en los PGE de 2018, en concepto de productividad especial, ante la imposibilidad de ejecutarlo como complemento específico durante el ejercicio 2018. Y para 2019, la adición de una disposición adicional a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que permitirá aplicar el incremento del complemento específico y solventar el problema legal ocurrido en 2018.

Por parte de la DGT, CSIF apunta que se abonará en este mes de diciembre el importe correspondiente a la cuantía estipulada en los PGE 2018, mediante un único pago en nómina de incidencias y bajo el concepto de productividad especial. Esta productividad será percibida por todos los examinadores y examinadores coordinadores en las mismas condiciones que se percibe el complemento específico con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2018.

CSIF también asegura que se creará una comisión de seguimiento para el estudio y consecución de la aplicación del incremento del complemento específico del colectivo examinador y examinador coordinador que estará formada por "personal de la DGT con capacidad de decisión y cuatro miembros de Asextra". La primera reunión de esta Comisión tendrá lugar la tercera semana de enero de 2019. Estas reuniones se mantendrán una vez al mes hasta que se consiga la efectividad del incremento del complemento específico.

Pese al acuerdo, Asextra insiste en que estas medidas son "una solución transitoria hasta la consecución de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con el incremento retributivo correspondiente del complemento específico".

El Comité agradece y reconoce el "esfuerzo y trabajo" del director general de Tráfico, Pere Navarro, en favor de lo que él también considera que es justo, según la asociación. Pero le advierten de que si en el primer semestre del año 2019 no se modifica la RPT con su reivindicación, "el colectivo examinador iniciará nuevamente el conflicto laboral" y "de forma indefinida" que a fecha de hoy está "aplazado" a la espera de "resolución definitiva".

DGT: HABÍA QUE CUMPLIR LA LEY

Por su parte, fuentes de la DGT aseguran a Europa Press que este asunto estaba pactado en el Parlamento y recogido en el BOE, por lo que había que cumplirlo.

En esta primera jornada de paros, el seguimiento ha sido de entre el 82%, según datos de DGT, y el 90% según datos CSIF, sindicato que apoya al colectivo examinador y a Asextra como convocante de la huelga. Además, la DGT ha cifrado en unas 5.000 las pruebas prácticas de conducir suspendidas este lunes por los paros.

En 2017, el colectivo estuvo en huelga de manera intermitente del 1 de junio al 13 de diciembre de 2017, convirtiéndose así en una de las más largas de la democracia española. Los paros provocaron la suspensión de más de 220.000 exámenes prácticos de conducir y pérdidas millonarias para el sector de las autoescuelas. Aunque el conflicto lleva abierto desde 2007, año en que también secundaron la huelga, una situación que se ha repetido en otras ocasiones, como 2015.