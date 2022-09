Familias por gestación subrogada piden al Gobierno que se regule fuera de la ley del aborto y escuche a gestantes

Calculan que en España viven más de 10.000 niños y niñas nacidos por medio de la gestación por subrogación

MADRID 12 (EUROPA PRESS)

Asociaciones de familias por gestación subrogada han organizado el I Congreso Internacional de Mujeres y Gestación por Sustitución con el objetivo de "dar voz" a las mujeres gestantes y para pedir a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que las escuche y que saque la gestación subrogada de la ley del aborto para darle una regulación específica.

"Hay que sacar la gestación subrogada del anteproyecto de ley del aborto y como asociación abogamos por una ley para regular la gestación subrogada en España", ha reclamado el representante de Son Nuestros Hijos, Eduardo Chaperón, este lunes en rueda de prensa en Madrid para presentar el congreso.

Según ha señalado, pueden entender que haya gente en contra, porque es algo "más moral que científico", pero piden que por lo menos se abra el debate.

"Lo que dice muy poco de la calidad democrática de este país es que desde el Gobierno se haga una ley punitivizando la gestación subrogada sin hablar con las partes implicadas. Dice muy poco de un Gobierno que se hace llamar todos los adjetivos bonitos de la democracia. Esperamos que recapitulen", ha valorado Chaperón.

También considera que "asimilar" la gestación subrogada "a la violencia contra la mujer es un insulto a la violencia contra la mujer". Además, temen que, si entra en vigor la ley, se considere ilegal la gestación subrogada y se promueva la persecución de las agencias.

En este sentido, han enviado una carta a la ministra de Igualdad para invitarla a asistir al Congreso porque, según denuncian, hasta el momento, no conocen ninguna iniciativa de Igualdad para dialogar con las mujeres que actúan como gestantes. "Esta invitación es especialmente relevante en el momento actual, en el que se están haciendo propuestas legislativas de carácter punitivista, y que son además estigmatizantes", argumentan en la misiva.

El I Congreso Internacional de Mujeres y Gestación por Sustitución se celebrará del 21 al 23 de julio de 2023 en Bilbao y reunirá a medio centenar de académicos, investigadores y juristas, así como mujeres de diferentes países que han gestado para otras familias.

Durante la presentación, ha intervenido Melina, de California y madre de cuatro hijos, que hace unos años decidió gestar al hijo de una pareja argentina. Según cuenta, llegó a esta situación "por casualidad", cuando se encontraba en casa tras el nacimiento de sus mellizos y se puso a buscar algo que hacer.

"LO HICE POR PROPIA VOLUNTAD, SIN NINGUNA PRESIÓN"

En la agencia con la que contactó le contaron la historia de Patricia y David, una pareja que había intentado tener hijos durante 18 años sin éxito. Melina se lo propuso a su marido y decidieron hacerlo. "Lo hice por propia voluntad, no hubo ninguna presión", ha asegurado.

A continuación, iniciaron el proceso, teniendo que superar pruebas psicológicas, físicas y sociales. "Venían a mi casa a ver cómo vivía, nos visitaban sin cita, chequean si tienes antecedentes criminales, que no estés en deudas. No todas pasan los filtros", ha precisado. En este sentido, ha señalado que, al menos en California, es necesario que la mujer tenga ingresos propios o del marido pero no puede estar en situación de vulnerabilidad.

Respecto al apego con el bebé, Melina ha asegurado que ella tuvo claro desde el primer momento que ese niño tenía una madre, un padre y una hermana. "En ningún momento lo sentí como si fuera mi hijo, le tenía un cariño, un amor de protegerlo", ha explicado. También ha comentado que en el momento del nacimiento cuidó del bebé hasta que llegaron sus padres al día siguiente y ella fue "feliz" al entregárselo a la madre. Además, en la actualidad mantienen el contacto.

UCRANIA, DESTINO HABITUAL ANTES DE LA GUERRA

Los organizadores calculan que en España viven más de 10.000 niños y niñas nacidos por medio de la gestación por subrogación, llevada a cabo en los países del extranjero donde esta práctica es legal. Los destinos más habituales son Estados Unidos, Canadá, México y Ucrania, hasta el inicio de la guerra.

Precisamente, Chaperón ha destacado la "cantidad" de parejas españolas que han podido construir una familia gracias a la gestación subrogada en Ucrania y que, actualmente, tienen a esas madres que gestaron a sus hijos acogidas en sus casas porque han tenido que huir de su país ante la invasión de Rusia.