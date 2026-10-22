La FAPE y la APM homenajean a Julio Fuentes, reportero asesinado cuando cubría la guerra de Afganistán en 2001

Archivo - La FAPE y la APM homenajean a Julio Fuentes, reportero asesinado cuando cubría la guerra de Afganistán - FAPE/APM - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han organizado el próximo 16 de noviembre un homenaje en memoria de Julio Fuentes, que reunirá a periodistas, compañeros y amigos del reportero asesinado cuando cubría la guerra de Afganistán en 2001.

Según han informado este jueves ambas organizaciones, el acto cuenta con la colaboración del fotoperiodista Gervasio Sánchez y tendrá lugar en el Salón de Actos de la APM, a las 18.30 horas, coincidiendo con el 25 aniversario del asesinato del periodista y corresponsal de guerra que trabajaba en el diario 'El Mundo'.

Julio Fuentes fue asesinado el 19 de noviembre de 2001, en una emboscada cuando viajaba en un convoy junto a Maria Grazia Cutuli, enviada especial del 'Corriere della Sera', y dos reporteros de la agencia Reuters, el cámara australiano Harry Burton y el fotógrafo afgano Azizullah Haidari.

El homenaje será conducido por la presidenta de la APM, María Rey, y contará con la participación Carmen del Riego, presidenta de la FAPE y expresidenta de la APM; Mónica García Prieto, periodista freelance y corresponsal; y el director de 'El Mundo', Joaquín Manso.

También está prevista la asistencia de Gervasio Sánchez, fotógrafo y periodista independiente especializado en conflictos armados que trabaja en 'Heraldo de Aragón'; Rosa María Calaf, reportera y corresponsal de RTVE durante cinco décadas; Enric Martí, director adjunto de Fotografía de Associated Press; y Natalia Escalada, miembro de la Junta Directiva de la APM e integrante del equipo fundacional de 'El Mundo'.

Asimismo, el reportero y corresponsal de TVE en México, Centroamérica y Caribe, José Antonio Guardiola, enviará un vídeo en recuerdo del reportero.

Julio Fuentes (1954-2001) fue corresponsal de guerra durante más de 20 años, en los que cubrió conflictos como la invasión soviética de Afganistán, la guerra Irak-Irán, la de los Balcanes y conflictos en Centroamérica, entre otros.

Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Tras su paso por 'Cambio16', formó parte del equipo fundacional de 'El Mundo', diario para el que fue corresponsal en Centroamérica, Italia y Rusia.

En 1991 cubrió la liberación de Kuwait durante la guerra del Golfo. Al año siguiente se desplazó a los Balcanes y permaneció tres años en la asediada ciudad de Sarajevo.

Posteriormente, en 1996, fue nombrado corresponsal en Moscú. Allí cubrió los conflictos caucásicos, como la guerra de Chechenia. En 1999 dejó Rusia para informar sobre los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia. Un año más tarde informó sobre la Intifada en Oriente Próximo, el terremoto de El Salvador y la guerra de Macedonia.

Julio Fuentes publicó tres libros fruto de su labor periodística: 'Sarajevo, juicio final', 'Resistencia humana' y 'Rebelión'.