FASE 1: ¿Está permitida la caza y pesca deportiva?

MADRID, 18 May. (EDIZIONES) -

Son muchos los territorios nacionales que este lunes han entrado en la Fase 1 de la desescalada, excepto Barcelona, la Comunidad de Madrid y algunas zonas de Castilla y León que continúan en la fase inicial, aunque con una serie de cambios.

El Gobierno ha cambiado algunas de las restricciones impuestas en las fases 0, 1 y 2 del plan de desescalada, como la práctica de la caza y la pesca deportiva, que inicialmente estaba permitida en los territorios que se encontraban en la Fase 2.

Desde este lunes, en aquellas zonas que han entrado en la Fase 1 el Ejecutivo permite la caza y pesca deportiva, siguiendo una serie de medidas para prevenir el nuevo coronavirus.

Entre otras cosas, las personas que lleven a cabo esta actividad deben respetar la distancia de seguridad, así como las medidas de higiene y prevención establecidas por las autoridades sanitarias.

En cuanto a las actividades que impliquen a más de un cazador, el responsable deberá disponer de un plan de actuación que detalle las medidas de prevención e higiene, según indica la orden ministerial publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Durante estas actividades, cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad, el uso de mascarilla es obligatorio y no se pueden compartir "utensilios de caza o pesca ni utillaje de comida o bebida".

Además es necesario limpiar y desinfectar el vestuario después de su uso, así como los utensilios de caza y pesca utilizados durante la actividad.

Inicialmente el Gobierno excluyó la caza y pesca deportiva de la Fase 1, que permitía la práctica no profesional de deportes individuales que no requieran contacto con terceros.

"A los efectos de lo previsto en esta orden, queda permitida la práctica no profesional de los deportes individuales que no requieran contacto con terceros, así como los paseos. Dichas actividades se podrán realizar una vez al día y durante las franjas horarias previstas en el artículo 5. No se encuentra comprendida dentro de esta habilitación la práctica de la pesca y caza deportiva", señalaba la orden publicada el pasado 9 de mayo.