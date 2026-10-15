La Federación Estatal LGTBI+ secunda la huelga general por la vivienda: "Sin techo, no hay Orgullo"

Archivo - Una persona con la bandera arcoíris - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales Intersexuales y más (FELGTBI+) secunda la huelga general convocada por los principales sindicatos y promovida desde los movimientos sociales para reivindicar el derecho a una vivienda digna, el próximo 11 de noviembre.

En este contexto, la organización ha señalado que "la crisis habitacional no es ajena al colectivo, sino que agrava las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan muchas personas LGTBI+".

Además, FELGTBI+ ha alertado de que "golpea con especial dureza a las personas jóvenes, trans, migrantes, con discapacidad y mayores". Así, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, ha defendido que "la crisis de la vivienda es un eje estructural de vulnerabilidad".

"No hay derechos LGTBI+ sin techo garantizado. Y en el caso de las personas LGTBI+, esta crisis se cruza con la discriminación por LGTBIfobia en el mercado laboral o en el acceso al alquiler, así como a la expulsión forzosa del hogar por la propia familia de origen, entre otras vulnerabilidades", ha apuntado.

Para Iglesias, "la LGTBIfobia también desaloja". "Miles de jóvenes sufren rechazo familiar por ser quienes son y tras la expulsión de su hogar familiar se estrellan contra un mercado del alquiler imposible", ha asegurado.

"No es solo una crisis económica, es una emergencia de derechos humanos. Y es que, para una persona LGTBI+ perder el hogar o no poder acceder a él supone la diferencia entre vivir a salvo o sufrir violencia", ha advertido Iglesias.

Por eso, la Federación Estatal LGTBI+ exige políticas de vivienda que incluyan la perspectiva de la diversidad LGTBI+ y medidas específicas contra la discriminación residencial.

"La vivienda digna también es un derecho LGTBI+. Sin techo no hay orgullo ya que la emancipación y la seguridad residencial son bases indispensables para poder vivir la identidad en libertad. Sin casa, no hay igualdad real", ha concluido su presidenta.