La FELGTBI+ llama a proteger la igualdad ante las elecciones: "Es el momento de defender España y Europa"

Archivo - La presidenta de FELGTBI, Paula Iglesias, durante la presentación oficial de la programación oficial de MADO 2026, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Paula Iglesias, ha llamado a proteger la igualdad ante las elecciones del 29 de noviembre.

"Es el momento de defender la España y la Europa en la que la mayoría creemos: una Europa que protege la igualdad, la democracia y a toda su ciudadanía, sin dejar a nadie atrás. Tanto nuestro país, como Europa necesitan políticas rotundas y comprometidas, que dejen claro que nuestras vidas, nuestros techos y nuestros derechos no son negociables", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en el acto '40 años de España en la UE', celebrado en Madrid. El encuentro ha reunido a más de un centenar de expertos en derecho internacional, representantes de movimientos sociales y administraciones.

Igualmente, Iglesias ha destacado en el acto que, "a día hoy, España es un referente internacional en la defensa de los valores democráticos".

En esta misma línea, el vocal de Relaciones Exteriores de la FLGTBI+, Óscar Rodríguez, ha advertido de que las próximas elecciones van a ser una disputa sobre qué valores quieren los ciudadanos que orienten las sociedades y sobre quién tiene derecho a formar parte de en condiciones de igualdad.

Rodríguez también ha reclamado "una sociedad civil capaz de actuar unida y de disputar el relato político". En este punto, ha avisado de que, "aunque la Unión Europea ha sido un espacio fundamental para consolidar derechos y fortalecer las garantías democráticas, pertenecer a ella no convierte los avances en irreversibles".

"Vamos a definir si avanzamos hacia una Europa más democrática, igualitaria y solidaria, o si permitimos que el miedo, la exclusión y la desigualdad ganen terreno", ha señalado, al mismo tiempo que ha alertado de que "las fuerzas políticas reaccionarias intentan redefinir el debate público, cuestionar consensos democráticos asentados y presentar los derechos como una amenaza para el resto de la sociedad".

De la misma manera, ha pedido trabajar unidos "para dejar de tratar las vulneraciones de derechos como problemas aislados y reconocer que forman parte de una misma disputa política".

"DIGNIDAD, LIBERTAD Y DERECHOS"

"La democracia consiste en garantizar derechos, proteger a las minorías, preservar las libertades y asegurar que todas las personas puedan participar en la vida pública sin miedo. Por eso, las organizaciones de la sociedad civil tenemos la responsabilidad democrática de defender las condiciones que hacen posible que todas las personas podamos vivir con dignidad, libertad y derechos", ha declarado.

La jornada, organizada por la FLGTBI+, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha contado con la participación del profesor e investigador de la Universidad Carlos III, Pablo Simón, a cargo de una ponencia inaugural centrada en el giro conservador del voto joven en Europa.

"Tras cuarenta años de integración europea, España ha pasado de buscar la homologación democrática y social con Europa a situarse entre los países con mayores niveles de reconocimiento de los derechos LGTBI+. Sin embargo, esta trayectoria de convergencia convive hoy con nuevas fracturas", ha explicado.

Por su parte, durante la clausura del acto, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha destacado la importancia de situar a la ciudadanía en el centro de las prioridades europeas defendiendo las conquistas sociales.