Feministas piden que los niños no tengan "libre acceso" a la pornografía para evitar más 'manadas'

Actualizado 07/08/2019 18:42:05 CET

RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones feministas han pedido que los menores de edad no tengan "libre acceso" a la pornografía y mejorar la educación sexual en el colegio para evitar que se produzcan casos como el de 'La Manada', cuyos cinco miembros fueron condenados por el Tribunal Supremo a quince años de prisión por un delito continuado de violación.

"Los niños y niñas reciben su formación sexual con códigos con roles de dominación por parte de los varones y de sumisión por parte de las mujeres, valores contrarios a la igualdad y al respeto y afecto en las relaciones entre mujeres y hombres", señaló a Europa Press la vicepresidenta de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, después de que seis hombres fueran detenidos este 2 de agosto en Bilbao como presuntos autores de una agresión sexual a una mujer de 18 años.

A este caso, se suma la detención, este 7 de agosto, por parte de agentes de la Guardia Civil de Altea (Alicante) en Benidorm de cinco jóvenes de entre 18 y 19 años como presuntos autores de una agresión sexual y otro delito de abuso sexual sobre dos mujeres, de nacionalidad noruega, ambas de 20 años. Una de ellas sufrió la agresión sexual supuestamente por parte del grupo.

Así, Gonzalo subrayó que las agresiones sexuales en grupo, aunque se están conociendo ahora, "se han dado desde hace años" y, entre otras cosas, "son un instrumento de guerras". "No es una conducta nueva", ha concretado. Sin embargo, apuntó que ahora "quizás" haya más comportamientos de este tipo debido a la "difusión de la pornografía sin límites a cualquier edad para los chicos". "En esa pornografía prevalecen ciertas actitudes sexuales por parte de los hombres hacia las mujeres", dijo.

"Creemos que desde la educación se va a abordar de forma eficaz este tema", indicó Gonzalo, quien celebró que la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la sentencia de 'La Manada' "puede ser disuasoria" para los agresores y pidió que estas conductas "no se solventen con penas pequeñas".

"AFIRMACIÓN DE LA MASCULINIDAD"

En la misma línea, para la presidenta de la Federación Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, este comportamiento de agresiones sexuales en grupo "forman parte de la afirmación de la masculinidad de los hombres y de ese ideario en el que se forman los jóvenes a través de la pornografía". "La formación y la educación son una pieza clave en este fenómeno", aseguró.

Por ello, apostó por "desplazar el acento de las víctimas a los agresores" y por no formar a las niñas "en reprimir su libertad al decirles que no vistan de una determinada". "No se forma a los jóvenes en no agredir y no atacar a las jóvenes", afirmó Besteiro.

Para la presidenta de la Federación Mujeres Progresistas, es "fundamental y clave" la formación de los jóvenes "en no atacar y no agredir". "Esto de las violaciones se banaliza. Afortunadamente las jóvenes cada vez se van sintiendo menos culpables de las agresiones que sufren y se atreven a denunciar", señaló.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, recordó a Europa Press que las violaciones en grupo son "un fenómeno que ha sucedido siempre" aunque en este momento "está la atención en ello". Así, hizo hincapié en que el hecho de que las mujeres hayan sido violadas "de diferentes maneras y formas es parte de la historia de la humanidad".

Por último, destacó que, como en todas las cuestiones que tienen que ver con la igualdad, "es importante la educación". "Es una cuestión de erradicar la depredación sexual del comportamiento masculino", concluyó.