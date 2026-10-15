El fin de semana bajarán las temperaturas en norte y este peninsulares y lloverá de forma intensa en el Levante

Archivo - Vecinos de Barcelona pasean bajo la lluvia en la playa de la Barceloneta durante el temporal, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este jueves y mañana viernes serán días relativamente tranquilos, con temperaturas altas para la época y chubascos tormentosos, sobre todo en el sureste peninsular, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Sin embargo, el sábado se producirá un descenso térmico notable en el norte, que el domingo continuará en el este peninsular.

Además, la combinación de una dana con vientos húmedos procedentes del Mediterráneo provocará un episodio de lluvias intensas en el entorno de Baleares y zonas costeras del área mediterránea, con acumulados que podrán ser significativos desde el sábado por la tarde hasta el lunes.

En líneas generales, este jueves será una jornada tranquila, sin grandes cambios en las temperaturas y con pocas lluvias. La excepción estará en el sureste, en cuyas costas --especialmente en Alicante, Murcia y Almería-- podría haber chubascos localmente fuertes. De acuerdo con Del Campo, estos se podrían extender a Baleares. Por el momento, el ambiente seguiría siendo cálido, con más de 25ºC en muchas zonas y más de 30ºC en el sur, valores entre 5 y 10ºC superiores a los normales en amplias zonas del territorio.

El viernes será una jornada similar en la mayor parte del país, con temperaturas altas para la época e incluso algo más altas que en días previos en el sureste del territorio y chubascos --en general de carácter disperso-- en las sierras del sureste y en el sur de Andalucía. También podría registrarse algún chubasco aislado por la tarde en la zona centro y en Baleares.

En el extremo norte --Cantábrico y Pirineos-- comenzará a notarse un cambio, con temperaturas en notable descenso y máximas que podrán llegar a bajar entre 6 y 8ºC con respecto al día anterior. Del Campo ha señalado que también habrá cielos nubosos en esta zona y precipitaciones que podrían extenderse a puntos de la meseta norte.

El sábado llegará un cambio importante de tiempo, según el portavoz de AEMET. Durante esta jornada, el paso de un frente y la llegada de aire frío en todos los niveles de la troposfera propiciarán un acusado descenso de las temperaturas en el norte y centro peninsulares, que podrá ser de hasta 8 a 10ºC con respecto al día anterior.

Así, las máximas quedarán por debajo de los 20ºC en buena parte del norte, aunque aún se alcanzarán los 30ºC en Andalucía. Asimismo, aumentará la inestabilidad atmosférica, con lluvias y chubascos que se extenderán por buena parte de la Península y serán más abundantes en el Cantábrico, Cataluña y Baleares.

El pronóstico recoge que las precipitaciones podrán ser persistentes en el Cantábrico y localmente fuertes en Cataluña y Baleares, sin descartar que también lo sean en puntos del interior peninsular. Es probable que el domingo se acerque una dana a España procedente del norte de Europa. Este fenómeno, junto con los vientos húmedos de levante que soplarán procedentes del Mediterráneo, dará lugar a chubascos en buena parte de la Península, que serán menos probables en Galicia y Castilla y León.

Si bien hay una incertidumbre "elevada" sobre qué zonas serán las más afectadas por las lluvias, Del Campo ha señalado que las más abundantes e intensas se producirán probablemente en Cataluña, Baleares, el este de la Comunidad Valenciana y zonas costeras de la Región de Murcia, donde los chubascos y tormentas podrán ser muy fuertes y dejar acumulados significativos. De hecho, no descarta que las precipitaciones alcancen intensidades torrenciales en zonas próximas a las costas.

En paralelo, seguirán bajando las temperaturas, sobre todo en el este y en Baleares. En líneas generales, será una jornada fría para la época y algunas zonas del norte y del este de la Península registrarán valores entre 5 y 10ºC inferiores a los normales para estas fechas. Durante esta jornada, solo se superarán los 25°C en el bajo Guadalquivir, y en amplias zonas del norte y del este las máximas estarán por debajo de los 18 a 20°C. Asimismo, nevará en los Pirineos.

LAS LLUVIAS SEGUIRÁN AL INICIO DE LA PRÓXIMA SEMANA

El portavoz de AEMET considera probable que el lunes continúe la situación de lluvias intensas en puntos de Cataluña, Baleares y el litoral mediterráneo del este peninsular, aunque ha precisado que hay mucha incertidumbre sobre los lugares donde las precipitaciones serían más abundantes. Este día, las temperaturas serán aún más bajas e incluso habrá heladas débiles en el interior. Por ejemplo, los termómetros podrían bajar hasta 0°C en ciudades como Ávila, Cuenca o Teruel.

A partir del martes volverán a subir las temperaturas y, de hecho, la previsión recoge un ascenso notable para esta jornada. Con ello, se normalizarán los valores termométricos. Aun así, todavía habrá chubascos en Baleares que, en principio, irán a menos. Estos podrían darse también en zonas del interior peninsular.

Por último, en Canarias, el portavoz de AEMET ha avanzado que el tiempo será tranquilo durante los próximos días y que se registrarán temperaturas suaves, con algo de calima. A partir del sábado también aumentará la nubosidad en el norte de las islas, con algunas lluvias que se intensificarán el domingo, cuando podrían ser persistentes.

En los primeros días de la próxima semana continuarán esas precipitaciones en las islas más montañosas, con temperaturas algo más bajas, pero suaves en general. En concreto, habrá máximas de entre 25 y 28°C en zonas costeras.