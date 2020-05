Garzón reconoce que se equivocó al recomendar 'La Vida de Brian' y 'Jesucrito Superstar' en Semana Santa

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha reconocido este lunes, durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso que se equivocó al recomendar películas como 'La Vida de Brian' y 'Jesucristo Superstar' en Semana Santa.

"Me equivoqué", ha aclarado el ministro, quien ha señalado que no trató "de ofender" al sentimiento de los católicos. "Soy de Málaga, me gusta la Semana Santa y he sido varios años hermano cofrade", ha apuntado, para indicar que "con ese perfil" no se le puede acusar de intentar atacar los "sentimientos relogiosos". De hecho, ha afeado que otros partidos lo hayan usado "para atacar deliberadamente al Gobierno".

Respondía así a las críticas de Ciudadanos y Vox por unos tuits que, a juicio de estas formaciones, ofendieron a las personas católicas. Se refieren a una publicación en la que Garzón pide opinión a los usuarios de Twitter sobre la mejor película para la Semana Santa y da como opciones 'La vida de Brian' y 'Jesucristo Superstar'.