GeneradorES propone un programa estatal educativo con asignaturas optativas que acerquen universidad y empresa

Publicado 22/10/2018 10:29:34 CET

Como propuesta al reto de política, abogan por capitalizar el programa de la UE 'Diálogo Estructurado'

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los 25 jóvenes que estos días han trabajado en el proyecto GeneradorES han propuesto un cambio en el paradigma educativo con la creación de un programa estatal de asignaturas optativas y experimentales que permitan conectar a las universidades con las necesidades empresariales.

Esta es una de las propuestas prácticas para resolver el reto de Educación del programa GeneradorES, organizado por Coca-Cola con motivo de su 65 aniversario en España. En resumen, se trata de crear un modelo colaborativo que acerque las realidades de universidad y empresa y que permita ampliar la calidad y oferta de las asignaturas optativas.

La materialización de esa propuesta pasa por crear un programa estatal con gran número de cursos del que formen parte todas las universidades y que, impartida por los mejores expertos, permita a alumnos cursarlas online. Hará posible --han previsto-- aumentar la masa crítica de personas formadas en materias específicas que aún no tienen cabida en la educación superior.

Los jóvenes han partido de la idea de que "no se saca el máximo partido a la interdependencia entre universidad y empresa" y han previsto que en la nueva plataforma, el papel del profesorado, "más motivado y con interés en las nuevas tecnologías", será fundamental para adaptar la educación superior a la revolución digital.

DIÁLOGO ESTRUCTURADO

Este domingo los jóvenes de GeneradorES han aterrizado cada uno de los cinco retos propuestos para la mejora del futuro del país, entre ellos también el relativo a la política, en el que se ha abogado por dar a conocer y facilitar la accesibilidad al ya existente 'Dialogo Estructurado', un programa de la UE que facilita el diálogo entre políticos y jóvenes en torno a las prioridades de éstos y cuyo fruto es el compromiso por parte de los primeros.

"Es un mecanismo que ya existe pero muy desconocido", han señalado los GeneradorES sobre este canal que, con subvención europea, permite a grupos de cinco jóvenes hacer propuestas concretas al mundo político con garantías de que sean respondidas.

"IGUALDAD SIN CAER EN LA DISCRIMINACIÓN POSITIVA"

El grupo de trabajo que se centró en el reto de la igualdad y la inclusión social ha lanzado una propuesta de gamificación, 'Tú y yo somos dos', para que niños de entre dos y trece años aprendan y se diviertan junto a un equipo multidisciplinar de formadores y con la participación activa de sus padres. Se trata de una propuesta de ocio que valora a los chicos en función de lo que cada uno "mejor sabe hacer".

"No se busca la competitividad ni un alto rendimiento sino que compartan y se genere un espacio en el que no se mire cuáles son las diferencias sino las fortalezas", han resumido los jóvenes, que han incidido en que "no se valora a las personas por lo que no tienen sino por lo que pueden sumar".

"ESTO NO ACABA AQUÍ"

En la presentación de las conclusiones, Beatriz Osuna, brand PR senior manager de Coca-Cola y responsable de la iniciativa, ha felicitado a todos los participantes por su trabajo y ha afirmado que la compañía "recoge el guante" y asume ahora la labor de "ser el altavoz de este esfuerzo generador de ideas".

"Esto no acaba aquí; ahora nos toca a nosotros llevarlo a los principales ámbitos de decisión", ha afirmado Osuna, al tiempo que Daniel Vecino, experto en estrategia ágil y dinamizador del programa, ha calificado la experiencia como "agitadora y real". "Agitadora porque han sido 65 horas de trabajo intensas que han dado como resultado propuestas innovadoras y sorprendentes; y real, porque están aterrizadas, son aplicables y sostenibles", ha mantenido.

SOSTENIBILIDAD Y NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

Como se ha venido adelantando en los últimos días, en el reto de la sostenibilidad, GeneradorES ha trabajado en ideas para hacer frente al cambio climático. Concretamente han propuesto implicar a empresas para avanzar en movilidad sostenible en polígonos y parques empresariales.

Su idea pasa por, basándose en la economía colaborativa, diseñar una app que permita el traslado de los trabajadores desde sus zonas de residencia a los puestos de trabajo y el diseño de espacios en los que se optimiza cómo se aparcan los coches con el objetivo de evitar atascos y reducir la contaminación en grandes ciudades.

Por último, para analizar el papel de los jóvenes en la mejora de la competitividad de los nuevos modelos de negocio, se ha propuesto crear una comunidad de jóvenes altamente formados en nuevas tecnologías e innovación -neoworkers-- que ayuden a incrementar la competitividad del tejido empresarial español, especialmente de la pequeña y mediana empresa, y así lograr un crecimiento exponencial de las compañías.

Esta comunidad estaría organizada por equipos de tres a cinco jóvenes con perfiles altamente competitivos que ayudarían a las empresas de más de 50 empleados a abordar la transformación de su negocio y sin necesidad de aumentar su estructura organizativa.