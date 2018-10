La Generalitat insistirá en proponer el trasvase del Segre al próximo Gobierno

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat volverá a plantear la captación de agua del Segre al futuro Gobierno, después de que la ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Narbona, expresara hoy su rechazo al proyecto a través de una conversación telefónica con el conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar.

Así lo anunció ayer Baltasar, que reconoció las "reticencias" de la ministra a llevar a cabo una cesión de agua del Segre al área metropolitana de Barcelona al considerar que "podía ser interpretado" como un trasvase.

Baltasar explicó a Narbona que lo que plantea el Govern es una "aportación puntual, limitada en el tiempo y desmontable", pero dijo no haber querido "forzar" más a la ministra teniendo en cuenta que está en funciones y que la decisión dependerá del futuro Gobierno.

El conseller dijo conservar la "esperanza" y confió en su "capacidad de persuasión" para convencer al futuro Ejecutivo de la necesidad de esta captación de agua, sobre todo teniendo en cuenta que el Govern ya ha puesto en práctica todas las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de agua hasta otoño sin restricciones.

Para Baltasar, es momento de que sea el Gobierno central el que tome medidas de cara a otoño y a invierno, por lo que no quiso plantear un escenario en el que el futuro Ejecutivo vuelva rechazar la posibilidad de captar agua del Segre.

Estas fueron las consideraciones de Baltasar tras la reunión que mantuvo con el portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, y con el diputado Ramon Espadaler para informarles precisamente de las soluciones que está poniendo en marcha o piensa llevar a cabo el Govern para hacer frente a la sequía.

REUNIÓN "CORDIAL"

La reunión entre CiU y Baltasar se produjo en un clima "cordial", según explicaron ambas partes, pero acabó sin acuerdo sobre el Segre. "CiU no entiende, no comparte y no aprueba un trasvase del Segre en la cabecera", aseguró Pujol, aunque sí reconoció la voluntad de diálogo expresada por Baltasar.

Tras la reunión, Pujol vio "posible y factible" que se produzca una cumbre entre el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el presidente de CiU, Artur Mas, pero siempre y cuando haya encima de la mesa medidas estructurales, como el trasvase del Ródano.

Se ha abierto también una vía de diálogo para consensuar las dos mociones que CiU ha presentado en el Parlament, que reclaman un posicionamiento previo de la Cámara catalana a cualquier obra de infraestructura hidráulica y la creación de una comisión de seguimiento al respecto.

Pujol no quiso plantear alternativas a la cesión de agua del Segre hasta saber si el Gobierno la autorizará finalmente y si se discutirán medidas estructurales, pero sí dijo poder llegar a aceptar el resto de medidas que está llevando a cabo el Govern, como son el aprovechamiento de pozos y acuíferos, el transporte de agua en barcos y la política de contención de la demanda.

Por su parte, Baltasar apuntó que este diálogo iniciado con CiU tiene voluntad de perdurar en el tiempo, así como con el resto de grupos de la oposición, a los que el conseller se dirigirá para concertar una cita próximamente.