Archivo - Un crucifijo de Cristo en una iglesia de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha actualizado la regulación de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que contará con criterios objetivos para distribuir los representantes de las confesiones religiosas, incorporará nuevas causas de incompatibilidad para sus vocales y garantizará una representación equilibrada de mujeres y hombres. La nueva normativa también establece que cada uno de los tres grupos que integran el órgano disponga de un tercio de los votos, con independencia del número de representantes de cada uno.

Así lo recoge el Real Decreto 1034/2026, de 25 de noviembre, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que sustituye a la regulación vigente desde 2013 y adapta la composición y el funcionamiento de este órgano consultivo a la actual estructura administrativa y a la incorporación de una nueva confesión declarada de notorio arraigo en España.

La Comisión Asesora de Libertad Religiosa tiene entre sus funciones informar sobre los proyectos de acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas, las disposiciones generales que afecten a la aplicación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y las solicitudes de declaración de notorio arraigo. También debe elaborar anualmente un informe sobre la situación del derecho de libertad religiosa en España.

25 VOCALES DE LA ADMINISTRACIÓN, LAS CONFESIONES Y EXPERTOS

En cuanto a su composición, estará integrada por seis representantes de la Administración General del Estado, 13 de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas o sus federaciones y seis personas de reconocida competencia en el ámbito de la libertad religiosa.

La nueva regulación establece criterios objetivos para distribuir los 13 puestos correspondientes a las confesiones religiosas, entre ellos su presencia social, implantación territorial y antigüedad en la declaración de notorio arraigo. En todo caso, deberán estar representadas las confesiones que tengan reconocido este estatus en España.

Los representantes de la Administración procederán de los ministerios con competencias en asuntos exteriores, Hacienda, Interior, Educación, Sanidad y Seguridad Social. Por su parte, las seis personas expertas serán nombradas por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la persona titular del ministerio que presida la Comisión.

Otra de las novedades es la incorporación permanente de la persona titular de la Dirección General de Libertad Religiosa, que ocupará la Vicepresidencia Segunda del órgano y presidirá su Comisión Permanente.

INCOMPATIBILIDADES PARA LOS VOCALES

El Real Decreto introduce causas de incompatibilidad para ser nombrado vocal como representante de las confesiones religiosas o como experto. En concreto, no podrán ocupar estos puestos quienes hayan sido condenados por sentencia firme por un delito doloso, estén inhabilitados judicialmente para ejercer un empleo o cargo público o tengan la condición de alto cargo o desempeñen puestos de confianza en cualquier administración pública.

Asimismo, la designación de los vocales deberá garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres. El mandato tendrá una duración de cuatro años y podrá renovarse por periodos de igual duración.

UN TERCIO DE LOS VOTOS PARA CADA GRUPO

La Comisión mantendrá su carácter paritario mediante un sistema de reparto de votos entre sus tres grupos de representación: Administración General del Estado, confesiones religiosas y expertos. Cada uno dispondrá de un tercio de los votos, que se distribuirán proporcionalmente entre sus respectivos vocales, con independencia del número de integrantes de cada grupo.

El órgano funcionará en Pleno y en Comisión Permanente. El primero se reunirá dos veces al año en sesión ordinaria, aunque podrá celebrar reuniones extraordinarias cuando lo considere necesario la Presidencia o lo solicite la mayoría de sus miembros.

La Comisión Permanente estará integrada por diez vocales: tres representantes de la Administración General del Estado, cinco de las entidades religiosas -de los que al menos tres pertenecerán a confesiones con acuerdos con el Estado- y dos personas expertas en libertad religiosa.

La norma también regula la creación de grupos de trabajo especializados, de carácter temporal, y prevé que puedan participar en ellos representantes de las administraciones autonómicas y de la Federación Española de Municipios y Provincias cuando se aborden asuntos de interés común.

El real decreto establece que la organización y el funcionamiento de la Comisión se atenderán con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados a la Dirección General de Libertad Religiosa, sin que las medidas previstas puedan suponer un incremento de las dotaciones, las retribuciones ni otros gastos de personal.

La nueva regulación entrará en vigor este sábado, 28 de noviembre, un día después de su publicación en el BOE.