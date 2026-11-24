El Gobierno refuerza el control de gases fluorados para reducir su impacto climático e impulsar alternativas sostenibles. - MITECO

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que actualiza y refuerza el control sobre la comercialización y el uso de los gases fluorados de efecto invernadero, incorporando expresamente los refrigerantes naturales a la regulación nacional y adaptando el marco español a la normativa europea de 2024, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Los gases fluorados se utilizan de forma habitual en equipos de refrigeración y climatización, bombas de calor, sistemas de protección contra incendios y otros procesos industriales. Aunque tienen aplicaciones importantes en distintos sectores, Transición Ecológica advierte de que presentan un elevado potencial de calentamiento global.

El dióxido de carbono (CO2), el amoniaco (NH3) y los hidrocarburos, como el propano (R290) --algunos de los refrigerantes naturales incorporados al ámbito de aplicación de la regulación--, pueden sustituir a los gases fluorados en diferentes aplicaciones y presentan un menor impacto climático.

La norma recoge las restricciones europeas a la introducción en el mercado de equipos que utilizan gases fluorados con un elevado potencial de calentamiento global y contempla las excepciones previstas cuando no puedan instalarse las alternativas en el lugar de operación por razones de seguridad.

Asimismo, mantiene los requisitos técnicos aplicables a las instalaciones industriales que emiten estos gases y establece un marco sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Por otra parte, refuerza la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades competentes y facilita la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el tráfico ilegal de gases fluorados.

A su vez, la norma incorpora la obligación de recuperar los gases de las espumas de aislamiento de poliuretano y poliestireno presentes en paneles y placas laminadas antes de llevar a cabo trabajos de renovación, reforma o demolición de edificios. De forma paralela, extiende a los distribuidores de refrigerantes naturales determinadas obligaciones relativas a la comercialización y titularidad de estos productos para mejorar su control y garantizar que su manipulación se realiza por personal cualificado.

UN REGISTRO ELECTRÓNICO CENTRALIZADO

Por otra parte, crea un registro electrónico centralizado para mejorar el seguimiento y el control de las obligaciones establecidas en la regulación europea y nacional. Entre otras cuestiones, este permitirá integrar la información sobre profesionales certificados y empresas habilitadas, centros de formación, equipos precargados comercializados y justificación de su instalación, así como los equipos de conmutación eléctrica que se acojan a determinadas excepciones previstas en la normativa europea.

También incorpora el registro del uso del desflurano como anestésico en centros sanitarios y hospitalarios, en línea con los objetivos de descarbonización del sistema sanitario. Según Transición Ecológica, la digitalización permitirá "mejorar la transparencia y facilitar el seguimiento" de los equipos precargados que, por no estar sellados herméticamente, deben ser instalados por profesionales certificados o empresas habilitadas. Su instalación deberá realizarse en un plazo máximo de un año desde la compra.

RENOVAR EL CERTIFICADO CADA SIETE AÑOS

Por otro lado, el real decreto actualiza el sistema de formación y certificación de los profesionales que trabajan con gases fluorados y refrigerantes naturales en consonancia con los nuevos requisitos europeos. Además, establece nuevos certificados y acreditaciones que permiten trabajar con diferentes tipos de refrigerantes, incluidos el CO2, el amoniaco y los hidrocarburos.

En este sentido, también incorpora acreditaciones específicas para los sistemas de refrigeración y climatización de vehículos y otros equipos móviles, e indica que los certificados y acreditaciones deberán renovarse al menos cada siete años. Para los profesionales que ya dispongan de certificados conforme a la normativa anterior, se establece como fecha límite el 12 de marzo de 2029 para su primera actualización.