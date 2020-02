Gobierno Vasco dice que se valoraba la apertura de un expediente sancionador a la empresa del vertedero de Zaldibar

Publicado 08/02/2020 20:36:51 CET

BILBAO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco, Elena Moreno, ha afirmado que su Departamento estaba valorando, ante la existencia de "incumplimientos" por parte de la empresa gestora del vertedero de Zaldibar, la apertura de un expediente sancionador.

Moreno se ha trasladado este sábado hasta el vertedero de Zaldibar para seguir las labores de rescate de los dos operarios sepultados tras el derrumbe del vertedero y que se han tenido que ver suspendidas pasadas las 13.00 horas por la inestabilidad del terreno.

En declaraciones a Radio Euskadi, Moreno ha afirmado que en la última inspección realizada a la instalación se detectaron "chimeneas que no estaban midiendo correctamente el metano, que se habían depositado algunos materiales para los que no tenían autorización en cantidades pequeñas, y también se detectó que habían hecho un relleno que no estaba autorizado". "Pequeños incumplimientos, pero bastantes", ha añadido.

Asimismo, ha reconocido que algunas de estas cuestiones se solucionan "de manera inmediata" y otras que hay que "remediar e incluso valorar la apertura de un expediente sancionador, que era en el punto en el que estábamos".