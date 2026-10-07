El Granado (Huelva) registró 45,7ºC en septiembre e iguala la temperatura más alta en septiembre desde que hay registros

Archivo - Una mujer en la playa de Samil, a 31 de mayo de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Granado (Huelva) registró 45,7ºC el 3 de septiembre, por lo que igualó la temperatura más alta medida este mes en España desde que hay registros. Por su parte, Cap de Vaquèira (Lleida) llegó a -1ºC el día 10, la mínima más baja del mes en el país.

Estos son algunos de los datos extremos medidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) durante el mes de septiembre, según ha informado este lunes el organismo estatal.

Además, la precipitación máxima diaria se recogió el día 28 en Guijo de Granadilla (Cáceres), localidad que recogió ese lunes 123 litros por metro cuadrado (l/m2). La máxima mensual correspondió al Aeropuerto de Barcelona, estación que registró 158,9 l/m2.

En lo que se refiere a la insolación, el Aeropuerto de Córdoba tuvo 333,7 horas, mientras que Tarifa (Gran Canaria) llegó a las 158 horas. Asimismo, la racha máxima de viento se dio en Banyalbufar (Mallorca), que registró una racha de 158 kilómetros por hora (km/h) el día 9.