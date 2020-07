'La granja feliz', 'Billy Buenrollito' y 'Annie y Carola', elegidas por RTVE en la convocatoria de animación

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Clan, el canal infantil de RTVE, ha seleccionado las series de animación 'Get along gang', 'La granja feliz', 'Yo, Elvis Riboldi', 'Bumpy the bear', 'Billy Buenrollito', 'Annie y Carola' y la segunda temporada de 'Momonsters', en la convocatoria de 2020.

Según ha informado la Corporación pública, RTVE ha escogido "entretenimiento de calidad con sólidos valores para los más pequeños de la casa", tras estudiar los proyectos presentados en la convocatoria de este año.

"La convocatoria anual de animación se enmarca en el esfuerzo de RTVE por apoyar la industria audiovisual española a través de la inversión del 6% de sus ingresos computables del ejercicio anterior", ha manifestado.

En este sentido, RTVE ha detallado que ha valorado contenidos "originales, competitivos e innovadores con proyección internacional, pensados para educar a través del entretenimiento y entretener educando".

Finalmente, ha indicado que su participación final en los proyectos se definirá tras las pertinentes negociaciones y una vez superados los procesos de contratación definidos por la normativa interna.