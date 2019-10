Greenpeace denuncia las "falsas alternativas" al plástico que ofrecen marcas y supermercados

Publicado 02/10/2019 11:41:27 CET

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Greenpeace ha alertado de las "falsas soluciones" que tanto marcas como supermercados ponen en circulación para "ganar clientes". Según un nuevo informe de la ONG, 'Tirando el futuro', en lugar de ofrecer "alternativas reales" al plástico, se limitan a "disfrazar la situación con falsas soluciones", como utilizar papel, bioplásticos o envases reciclados y reciclables.

Con respecto a la industria del papel, la organización asegura que detrás de ello está la tala y las plantaciones industriales de árboles a gran escala, que provocan la degradación y pérdida de bosques naturales, emitiendo grandes cantidades de CO2.

Además, indica que los sistemas de reciclaje de papel de muchos países son incapaces de producir suficiente fibra reciclada de calidad, por lo que papel y cartón terminan inservibles en vertederos e incineradoras.

Sobre los denominados 'bioplásticos', Greenpeace critica que se trata de una "nueva moda para el lavado de imagen". Según la entidad ecologista, algunas empresas están cambiando plásticos derivados de combustibles fósiles por plásticos de origen biológico que, a menudo, se publicitan erróneamente como biodegradables o compostables.

Pero según Greenpeace, en realidad solo el 1% del plástico disponible en el mercado es de origen biológico, fabricado con material como maíz o caña de azúcar y en su mayoría se sigue componiendo parcialmente de plástico de origen fósil.

"La gente piensa que al tener algún origen biológico es "degradable" y se descompone fácilmente pero las condiciones de temperatura y humedad necesarias para ello rara vez se dan en el entorno natural, descomponiéndose simplemente en trozos hasta generar microplásticos. Además, en la producción del plástico de origen biológico se pueden emplear aditivos químicos similares a los de la producción convencional", denuncia.

En tercer lugar, advierte de los envases reciclados y reciclables que utilizan marcas y supermercados. Según Greenpeace, el icono del triángulo de flechas que se describe en muchos envases indica que ese producto debe tirarse al contenedor amarillo, pero esto "no es una garantía absolutamente de nada", pues se estima que sólo se ha reciclado el 9% del plástico mundial. Y en España, solo se reciclan alrededor del 25% de los envases plásticos, el resto termina en incineradoras, vertederos o directamente desperdigado por el medio ambiente.

"Aunque el sistema funcionara correctamente, que no es el caso, no tendría capacidad de reciclar al ritmo de producción: solo en 2017, el mercado de los envases de plástico flexible (envoltorios, bolsas, sobres monodosis, etc) creció un 19%. Ni el reciclaje convencional (que genera un plástico de menor calidad) ni el químico (problemático por la emisión de sustancias peligrosas y la gran cantidad de energía que necesita) están siendo soluciones reales", argumentan desde la ONG.

Como "única vía", Greenpeace pide ser transparentes, priorizar la reducción e invertir en sistemas de distribución reutilizables y recargables. "Todo lo demás, a día de hoy, es un engaño o, en el mejor de los casos, pan para hoy y hambre para mañana", concluye el responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace, Julio Barea.