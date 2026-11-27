29N.- Greenpeace Llama A La Ciudadanía A Defender Las Conquistas Sociales En Las Urnas: "Vota Por Lo Que Más Quieras". - GREENPEACE

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace y Avaaz, junto a representantes de movimientos sociales, han proyectado durante la noche de este jueves en Madrid una animación de la artista Cristina Daura sobre varios edificios --como la torre Picasso, Torrespaña (conocida popularmente como El Pirulí), el hospital de La Paz, un instituto de Villaverde y un bloque de viviendas en Usera-- con un llamamiento a votar el próximo domingo y llevar a las urnas las movilizaciones por la vivienda, la sanidad y la educación públicas, el clima y la paz.

Para esta acción, han elegido edificios "emblemáticos" de Madrid y otros que "simbolizan la defensa de los servicios públicos". En cada escenario, han invitado a personas involucradas en diferentes movimientos sociales como homenaje a su compromiso con los derechos de todas y todos. Además, la comunicadora Inés Hernand ha acompañado al equipo durante la proyección para realizar un 'making of' que se publicará este sábado, día de reflexión.

La proyección, que ilustra las distintas crisis que sufre la ciudadanía y las luchas que han llenado las calles en los últimos años, llama a llenar también las urnas este 29N para avanzar en derechos y libertades e impulsar la acción urgente contra el cambio climático y por la paz. Para las organizaciones, estas elecciones serán una oportunidad para decidir qué sociedad construir y qué futuro dejar a las próximas generaciones.

La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha recalcado que este 29 de noviembre la ciudadanía tiene la oportunidad de llevar su "fuerza" a las urnas.

"Está en nuestras manos decidir si ganan quienes protegen a los especuladores, recortan derechos y niegan la emergencia climática, o quienes ponen en el centro la vida, los servicios públicos y la justicia social. La calle ya ha hablado; ahora toca votar por lo que más quieras", ha señalado.