Hombre y Territorio y proyecto LIBERA desarrollan un protocolo para identificar microplásticos en ríos

La Asociación Hombre y Territorio y proyecto LIBERA, la iniciativa ambiental conjunta de Ecoembes y SEO/BirdLife, han desarrollado durante un año una metodología para establecer el primer protocolo para tomar muestras e identificar microplásticos en ríos y otros sistemas acuáticos continentales, de modo que se puedan adoptar soluciones basadas en datos científicos y en datos de ciencia ciudadana.

El protocolo replicable a nivel internacional ha sido presentado este miércoles, después de meses de desarrollo en los que se han visitado más de 30 ríos, algunos de ellos incluidos en espacios protegidos como las Marismas del Odiel, Doñana o El Estrecho de Gibraltar.

El coordinador del proyecto microplásticos en ríos de HyT, David León, ha explicado que como biólogos especializados en el medio acuático, el Convenio con LIBERA les ha dado la "oportunidad" de poner en marcha una herramienta aplicada a la gestión, la participación, la investigación y con un elevado potencial de sensibilización y cambio de actitudes frente al medio natural.

El protocolo ha sido desarrollado durante un año con pruebas de campo y laboratorio y, en ese tiempo se han desarrollado convenios con entidades técnicas y de investigación como con la Universidad de Sevilla y se ha consultado variada documentación bibliográfica.

Además, se ha contactado con expertos y científicos de la Fredonia State University of New York, el Marine and Environmental Sciences Centre (MARE), el Florida Microplastic Awareness Project, la Coalition Clean Baltic, la Adventure Scientists Global Microplastics Initiative, la Asociación Vertidos Cero o durante el OSPAR Riverine litter workshop, celebrado en París en la primavera pasada, y donde se presentó el proyecto. Asimismo, se han celebrado varias reuniones con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La mayor parte de los 30 ríos visitados estaban en Andalucía y se ha tenido en cuenta que estuvieran en los siete ecosistemas terrestres más representativos de España: acuático interior; hábitat agrícola y parameras; bosque atlántico; bosque mediterráneo; bosque de ribera; hábitat costero; y de montaña y rocoso.

Para la metodología de laboratorio se contó con la colaboración del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla y con el Servicio de microanálisis del Centro de Investigación, Tecnología e Investigación (CITIUS).

En este marco se pusieron a punto los tratamientos de filtrado y preanálisis, identificación con lupa y análisis del polímero (naturaleza del plástico) por detección con infrarrojo, una de las técnicas más avanzadas.

La metodología de muestras establecida incluye la experiencia, la mejora continua y es aplicable en escenarios ya que cumple con los principios de seguridad, asepsia, control y replicabilidad. Por ello, el Proyecto LIBERA destaca que podrá ser empleada tanto a nivel nacional como internacional por otros estudios similares que requieran muestras de microplásticos en ríos y aguas continentales, y por distintos perfiles, desde profesorado de secundaria para poner en marcha un taller, hasta un equipo de investigación, pasando por asociaciones o equipo técnico de espacios naturales o de Confederaciones Hidrográficas para el seguimiento de la calidad de agua.

La coordinadora del Proyecto LIBERA en Ecoembes, Sara Güemes, ha defendido que el proyecto es "totalmente innovador" ya que es "la primera vez" que se pone a disposición de investigadores, técnicos de espacios naturales, confederaciones hidrográficas, docentes, entidades de voluntariado y público general una herramienta "aplicable, adaptable y escalable a las diferentes necesidades y objetivos de cada iniciativa".

El protocolo ya se dio a conocer en un taller de Diverciencia de Algeciras en el que participaron 200 alumnos de secundaria; en la Universidad de Sevilla, para 20 alumnos de la asignatura de Limnología; y en el Seminario de basuras marinas del MITECO de 2019, con 60 asistentes de toda España.

"Se estima que en nuestros mares y océanos hay entre 5 y 50 billones de microplásticos, los cuales entran principalmente por los cauces fluviales. Conocer el estado de salud de nuestros ríos es fundamental para abordar el problema desde el origen", ha señalado el coordinador del proyecto LIBERA en SEO/BirdLife, Miguel Muñoz.

Los fragmentos plásticos que llegan a los ríos pueden comportarse de manera bien distinta dependiendo de su tamaño, estado y, sobre todo, composición. La base del muestreo de microplásticos realizado por HyT se ha basado en aquellos fragmentos que se encuentran en la columna del agua en flotabilidad positiva o neutra, en los primeros centímetros de la masa de agua.