La Iglesia pide "un sexto sentido" a los periodistas para detectar la "cizaña de las falsas noticias"

Actualizado 31/01/2020 14:56:02 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Getafe y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, Ginés García Beltrán, ha indicado que en la formación de los periodistas se va a tener que desarrollar "un sexto sentido" para buscar la "verdad" frente a la "cizaña de las falsas noticias" y ha pedido a los medios que opten por los periodistas profesionales en un momento en el que "da la impresión de que las herramientas convierten a cualquiera en periodista".

"El entorno digital ha hecho que la información se multiplique exponencialmente y junto al trigo de la verdad se siembre la cizaña de las falsas noticias, hará falta que la formación de los comunicadores incluya desarrollar un sexto sentido para encontrar la verdad", ha subrayado este viernes 31 de enero en la entrega de los Premios ¡Bravo! que otorga la Conferencia Episcopal Española.

Además, García Beltrán ha subrayado la necesidad de "optar por periodistas" con "preparación" en un momento en que "se extiende la impresión de que las herramientas convierten a cualquier persona en periodista". "Sin embargo, el periodismo está formado por buenos profesionales con años de preparación, de experiencia, de relaciones personales que son fuente de la información, optar por estos periodistas es optar por la calidad", ha enfatizado.

CARRASCAL: "SI SUPIERAN EL PECADOR AL QUE PREMIAN"

El Premio ¡Bravo! Especial ha recaído en el periodista José María Carrascal, que ha pronunciado un discurso en nombre de todos los premiados. El periodista ha reconocido que cuando le comunicaron la noticia del galardón, pensó: "Si supieran el pecador al que le han dado este premio". Si bien, ha añadido que, a continuación le vino a la mente "una frase del redentor: 'hasta el más justo peca'".

Además, ha recordado el refrán 'Honesty is the best policy' cuya traducción es "que actuar correctamente es la mejor forma de vida", algo que, según ha matizado, "contradice esa idea que se tiene en España de que los sinvergüenzas siempre ganan". "A lo largo de casi 90 años he comprobado que los sinvergüenzas suelen acabar en la cárcel, no todos, es cierto, pero la inmensa mayoría", ha remarcado.

En esta línea, Carrascal ha indicado que "uno puede arrepentirse de alguna maldad pero nunca de un bien que ha hecho" y ha insistido en que "la más preciosa cualidad del ser humano, del hombre o la mujer" es "la bondad". "Con una buena memoria y un poco de 'charm' le consideran hoy a uno un genio, también atractivos y atractivas hay muchas, pero buenas personas hay muy pocas", ha señalado.

También han subido a recoger premio Fernando Riaño, presidente de la Agencia Servimedia, que ha sido reconocida con el ¡Bravo! de Prensa, en su 30 Aniversario; el director de emisoras musicales del grupo COPE, Javier Llano, galardonado con el Premio ¡Bravo! de Radio; y Lucía González-Barandiarán, ¡Bravo! de Cine por su trayectoria en la distribución del cine de inspiración cristiana.

Además, el ¡Bravo! de Música ha ido a parar a Fernando Salaverri; el ¡Bravo! de Publicidad ha sido para la campaña 'Tenemos que vernos más - Escapa' de Leo Burnett para Ruavieja; el ¡Bravo! de Nuevas Tecnologías ha ido a parar a Antonio Moreno; el ¡Bravo! al Trabajo diocesano en Medios de Comunicación ha sido para Juan Díaz Bernardo.

Asimismo, el ¡Bravo! de Televisión ha recaído en el programa 'Volando voy' de Jesús Calleja. Según ha informado el director de medios de la CEE, José Gabriel Vera, aunque ningún miembro del equipo ha podido acudir este viernes a recoger el galardón, la CEE les hará llegar el premio.