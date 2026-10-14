Igualdad Animal entrega más de 100.000 firmas en Congreso para exigir el fin de la "matanza" de pollitos macho en España. - FUNDACIÓN IGUALDAD ANIMAL

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Igualdad Animal ha entregado este miércoles más de 100.000 firmas en el Registro del Congreso de los Diputados para reclamar al Gobierno que prohíba la "matanza" de pollitos macho en la industria del huevo. Según dice, el Ejecutivo tiene capacidad para adoptar medidas legislativas contra esta práctica sin necesidad de esperar a una nueva normativa europea.

"Cada día, cerca de 96.000 pollitos macho se matan en España simplemente porque no resultan rentables para la industria del huevo. Existen alternativas y otros países europeos ya han actuado. No hay ninguna razón para que España siga permitiéndolo", ha manifestado la gerente de incidencia legislativa de Igualdad Animal, Anna Mulà.

La ONG denuncia que los pollitos macho de las razas utilizadas para la producción de huevos son descartados nada más nacer porque no pueden poner huevos "y su crecimiento no resulta rentable para la industria cárnica". "Tras ser separados de las hembras en las incubadoras, se matan mediante métodos como la trituración o el gaseado con dióxido de carbono (CO2)", critican.

Además, recuerda que La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ya advirtió en 2019 de los problemas de bienestar animal asociados a los métodos utilizados para matar pollitos, entre ellos la trituración y el gaseado con CO2, "que no garantizan una muerte rápida e indolora".

La ONG señala que existen alternativas a la "matanza" de pollitos macho, como el sexado in ovo, un procedimiento que permite identificar el sexo de los embriones durante la incubación de los huevos y evitar el nacimiento de los machos destinados a ser matados. "Esta tecnología ya se utiliza a escala comercial y constituye una alternativa viable", ha señalado.

Asimismo, recuerda que ya presentó en 2024 alegaciones al proyecto de Real Decreto sobre comercialización de huevos para reclamar la prohibición de la matanza de pollitos macho antes de finalizar 2026 y la implantación de tecnologías de sexado in ovo.

Para la Fundación Igualdad Animal, la existencia de alternativas y las prohibiciones aprobadas en otros países europeos hacen "injustificable" que España continúe retrasando esta decisión. En este sentido, explica que Alemania, Francia, Austria y Luxemburgo ya han aprobado medidas para prohibir la "matanza" de pollitos macho, mientras que Italia tiene previsto poner fin a esta práctica a finales de 2026.