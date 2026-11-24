1136728.1.260.149.20261124115301 Varios niños de San Ildefonso durante un ensayo previo al Sorteo Extraordinario de Navidad, a 23 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Hasta 32 niños se preparan, con varios ensayos a la semana que ocupan entre 20 y 30 minutos, para el Sorteo Extraord - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ilusión, las ganas y el esfuerzo por hacerlo bien el próximo 22 de diciembre en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad son la tónica general en los ensayos de las niñas y niños de la Residencia Internado de San Ildefonso de Madrid estos días.

"Es mi último año ya en la residencia y ya me ha tocado, por fin, cantar esta vez", expresa Isabella, de 14 años, en declaraciones a Europa Press en el salón de actos de la Residencia durante un ensayo.

A poco menos de un mes de la gran cita, Isabella cuenta que ha participado en el sorteo en anteriores ocasiones, "pero extrayendo" las bolas, por lo que tenía ganas de cantar. "La verdad que sí", reconoce con una gran sonrisa.

Preguntada sobre como se está viendo en los ensayos que empezaron en octubre y cómo se nota, la niña detalla: "Bien, esforzándome, porque con cada monitor es diferente el ensayo y cada uno te va diciendo lo que tienes que ir mejorando".

PENSAR EN "COSAS BUENAS" PARA CONTROLAR LOS NERVIOS

"Yo creo que voy bien con los ensayos, mejorando cada día", recalca Isabella, quién señala que cuando le "dan los nervios" respira un poco y trata de pensar "en cosas buenas" para concentrarse en lo que está haciendo. Los compañeros que ha han pasado por su posición le aconsejan: "Que no me estreses y procure hacerlo bien en ese momento".

A su lado, Evelyn, de 12 años, adelanta que también canta y que el año pasado dio un quinto premio de 60.000 euros. "Ojalá", contesta cuando se le pregunta si le gustaría cantar 'el Gordo', dotado con 400.000 euros al décimo premiado.

"Me haría mucha ilusión", sostiene la niña con algo de timidez, para después añadir que se ve "más segura" que el año pasado y que no sabe dar consejos. "Intento ignorar a todo el mundo", indica Evelyn.

Sobre si tienen algún tipo de ritual, Isabella hace hincapié en que el día del sorteo madrugan "mucho" y que se dan "muchos ánimos" antes de que cada pareja haga aparición sobre el escenario del Teatro Real. "Nos decimos mucho 'tú puedes, te va a salir bien' porque tenemos que animarlas un poco", asegura.

En el ensayo --entre números y 'miles de euros'-- también están Ernesto, de 10 años, y Manuel Junior, de 12 años. Para Ernesto, esta es la segunda vez que participa en el sorteo.

La primera lo hizo como extractor de las bolas y "aún" no sabe qué papel desempeñará el próximo 22 de diciembre. "Estoy como por si alguien falta, voy a salir en su lugar", indica en su primer día de ensayo. "Va bien, igual que el año pasado", sostiene.

También es la segunda vez para Manuel Junior. "El año pasado salí, canté en último puesto, me emocioné al inicio. Este año es otro nuevo. A ver qué toca hoy", declara el niño en declaraciones a Europa Press, en las que reconoce que le "gusta más" cantar en el medio del sorteo, ni al principio ni al final.

En cuanto a lo que les da más miedo, Manuel Junior confiesa lo que le inquieta: "Por ejemplo, decir un premio y sin querer olvidarte de lo que tienes que hacer después porque yo no es que me acuerde tan bien".

Además, Manuel Junior dice que, desde que hicieron el casting para ver las parejas, empezó a ensayar. "El primer día no ensayé, el segundo tampoco, al tercero empecé a ensayar y empecé a ensayar diariamente y todos los días durante la semana ensayo. Es muy difícil. Este mes lo voy a intentar hacer lo mejor que puedo para que no me equivoque", afirma.

Por su parte, Italy, de 11 años, y Alba, de 14 años, cuentan a Europa Press lo emocionante que fue cantar 'el Gordo' el año pasado. Aunque en 2026 no participarán en el sorteo juntas, las niñas se muestran igualmente ilusionadas.

"Alucinante" lo describe Italy, mientras que Alba señala que "estaban súper emocionadas porque el premio llegó a un sitio donde necesitaban el dinero". Alba concede que les gustaría repetir este año, aunque cree que "no hay posibilidades, muy pocas".

VELOCIDAD DE CRUCERO

Desde el lado docente, el educador social Chema García confirma que los ensayos "van bien". "Llevamos ya un mes, un poquito más de un mes, y van bien. Ya llevamos velocidad de crucero y ya están ensayando casi una tabla entera cada uno y van bien", detalla.

El educador social explica que la mayor parte de las parejas ya están formadas, aunque algunas todavía no son definitivas. "Hay algunas que estamos por ahí a medias, pero la mayor parte sí están ya. Todavía no hemos decidido el orden, pero lo demás ya está", señala, para después añadir que este año había muchos voluntarios y que han tenido que dejar fuera a algunos que lo habrían hecho bien.

Sobre la preparación, destaca que el objetivo de los ensayos es que los participantes adquieran seguridad para afrontar los nervios en el Teatro Real. "Lo que intentamos sobre todo es que adquieran mucha, mucha seguridad, porque ese día tienen muchos nervios. El Teatro Real impresiona y entonces se tienen que agarrar a tener automatizado completamente el canto y de esa forma luego ellos lo pueden llevar mejor", apunta.

Para ello, durante los ensayos introducen números difíciles y trabajan cómo adaptarlos a la cantinela. "Hace un momento estábamos discutiendo uno, ¿cómo cantamos este? Porque hay números rarísimos", comenta.

Finalmente, señala que van aumentando la duración de las tablas para afianzar la dinámica del canto. "Intentamos ver un poquito eso, que les ponemos números difíciles y vamos alargando, alargando las tablas para que eso, cojan dinámica y ellos lo tengan súper automatizado", concluye.