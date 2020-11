La inestabilidad con lluvias fuertes y viento, llega para quedarse al menos hasta el domingo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los días de sol y frío terminarán este miércoles a consecuencia de la llegada en los próximos días de sucesivas borrascas procedentes del Atlántico que dejarán lluvias en prácticamente toda España y en algunas zonas, también vientos fuertes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado a Europa Press que las borrascas se situarán principalmente al oeste de la Península y desde allí enviarán vientos que al principio serán de componente sur y después girarán a componente este. No obstante, serán vientos "no muy fríos" por lo que las temperaturas no serán "excesivamente bajas" por lo que, de momento, solo nevará en cotas altas.

Respecto a este miércoles, ha dicho que las primeras horas fueron frías en el interior de la Península, sobre todo en el este y en el centro, donde se han llegado a registrar hasta -5 grados centígrados (ºC) en Salvacañete (Cuenca) y en Molina de Aragón (Guadalajara). En el oeste peninsular, por el contrario, las temperaturas han subido "bastante". Por ejemplo en Lugo, que el martes llegó a 0ºC, la madrugada del miércoles ha tenido 9ºC.

De momento, las primeras horas del miércoles las precipitaciones más significativas han caído en Galicia, especialmente en el oeste, con 52 litros por metro cuadrado en Rois (La Coruña); 37 litros por metro cuadrado en el aeropuerto de Santiago (La Coruña).

A lo largo del día las precipitaciones se extenderán a lo largo del día a otras zonas de la Península, por el paso de un sistema frontal que irá barriendo lentamente especialmente la mitad oeste. Tras ese frente, según el portavoz, se formará la primera de las borrascas que afectarán a España en los próximos días. Esta primera borrasca se situará inicialmente en el entorno del sur de Portugal y que permanecerá más o menos estacionaria hasta que el fin de semana se irá moviendo por el sur de la Península hacia el Mediterráneo.

Las precipitaciones el miércoles caerán sobre Galicia, oeste de Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, sur y oeste de Andalucía y el archipiélago canario. Las lluvias serán "persistentes" en el sur de Castilla y León, norte de la Comunidad de Madrid y Extremadura; es decir, el entorno del sistema Central y en estas zonas se podrán acumular más de 70 litros por metro cuadrado en 12 horas.

LLUVIAS SIGNIFICATIVAS EN CANARIAS

En Andalucía también se esperan precipitaciones "localmente fuertes e incluso puntualmente muy fuertes" que podrán dejar más de 25 o 30 litros por metro cuadrado en Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga, e incluso superarán los 70 litros por metro cuadrado en 12 horas. Tampoco se librará Canarias, donde Del Campo también prevé chubascos fuertes, de más de 15 o 20 litros por metro cuadrado en el norte de Tenerife y Lanzarote.

De hecho, ha subrayado que en Lanzarote, donde habitualmente llueve "muy poco", la precipitación de 20 litros por metro cuadrado en una hora puede suponer en algunos puntos la quinta parte de lo que llueve en todo un año, por lo que avisa de las "consecuencias en modo de balsas de agua".

No obstante, este miércoles no lloverá en el área Mediterránea, aunque sí podría caer alguna precipitación débil en Cataluña y en puntos de Baleares. Los vientos soplarán del sur, fuerte o muy fuerte en el norte de Navarra, con rachas de más de 80 kilómetros por hora, igual que en otros puntos de Canarias, donde incluso podrían superar los 90 kilómetros por hora. Las temperaturas diurnas bajarán unos 4 o 5ºC en la mitad oeste.

Respecto al jueves, el portavoz ha pronosticado que la borrasca ya estará bien formada al oeste de Portugal desde donde enviará vientos húmedos del suroeste primero y después rolarán hacia el este, es decir vientos del Mediterráneo con alto contenido en humedad.

La inestabilidad atmosférica será "muy acusada" ya que las lluvias afectarán a buena parte de la Península y Canarias. De momento, el jueves aún seguirá sin llover en Baleares y en el Cantábrico, donde "como mucho"

puede haber alguna lluvia débil y dispersa. Las precipitaciones más intensas se producirán en Andalucía, norte de Extremadura y sur de Castilla y León, también en el norte de la Comunidad de Madrid, zonas de Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha.

Es decir, Del Campo explica que la inestabilidad también se desplazará hacia el Mediterráneo y dejar lluvias fuertes en el norte de la Comunidad Valenciana y en el norte, también de Cataluña. Además, la inestabilidad seguirá en Canarias.

El jueves también podrá haber lluvias fuertes, especialmente en el norte de las islas más montañosas. "En todas las zonas que hemos mencionado se podrían acumular 25 a 30 litros por metro cuadrado en solo una hora y se alcanzarán los 70 litros por metro cuadrado en 12 horas", ha comentado.

La nieve aparecerá en cotas altas a partir de 1.800 metros y lo hará sobre todo en las montañas de Andalucía Oriental, también en Canarias, en el entorno del Teide y en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma.

Respecto a las temperaturas, espera que el jueves bajen en la mitad sur y suban en el norte y en Baleares, y las nocturnas "subirán claramente solo en zonas de montaña", mientras el viento soplará con fuerza en puntos del sistema Central y de la mitad sur, sobre todo en La Mancha y Alborán, donde podrán superar los 70 u 80 kilómetros por hora.

FIN DE SEMANA

En cuanto al viernes, ha dicho que el centro de bajas presiones se situará en el mar de Alborán, lo que provocará vientos del este, de procedencia mediterránea. Por esas zonas se desplazará el viernes la mayor inestabilidad. En la mitad occidental irán cesando las lluvias, pero en el centro y la mitad este seguirá lloviendo, de manera localmente fuerte o muy fuerte sobre todo en las regiones costeras del Mediterráneo y "claramente" en Baleares.

Lo más significativo según el portavoz es que las precipitaciones serán persistentes y superarán los 70 litros por metro cuadrado en 12 horas en Canarias. En el norte de las islas más montañosas serán localmente intensas y podrá nevar a partir de 1.800 metros en Canarias y de 1.700 en la Península. Las temperaturas el viernes subirán en el oeste y bajarán en el área mediterránea.

De cara al fin de semana, Del Campo prevé que seguirá la inestabilidad en las regiones Mediterráneas, con lluvias localmente fuertes y persistentes en Baleares y este de la Península el sábado, aunque el domingo irán cesando en el área mediterránea.

Al mismo tiempo, una nueva borrasca atlántica comenzará a llegar al suroeste de la Península desde Canarias, donde dejará lluvias fuertes, así como en Andalucía occidental, Extremadura, sistema Central, aunque parece que el fin de semana no lloverá en buena parte de la mitad norte y las temperaturas se recuperarán ligeramente.

En todo caso, apunta que la inestabilidad podría prolongarse hasta principios de la próxima semana y afectará también no solo al suroeste sino a las regiones mediterráneas, aunque "todavía hay bastante incertidumbre". "Es una situación potencialmente adversa que dará lugar a avisos de riesgo importante, por lo que es recomendable seguir las previsiones actualizadas", ha concluido.