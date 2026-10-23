La Inteligencia Artificial impulsa el emprendimiento en solitario, según el Mapa del Emprendimiento 2026

Presentación Mapa del Emprendimiento - PEDRO GONZALEZ // SOUTH SUMMIT

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial impulsa de forma significativa la puesta en marcha de startups con un modelo 'solopreneur', lideradas por un único emprendedor.

Esta es una de las principales conclusiones del Mapa del Emprendimiento 2026, desarrollado por South Summit e IE University, que también constata que este efecto es mayor cuando la IA es la tecnología principal del modelo de negocio.

En este contexto, el CIO de IE University, Salvador Aragón, ha destacado en la presentación del informe que han visto "una sólida relación entre IA y solopreneurs". "Emprendedores que, con recursos muy limitados, son capaces de construir sus propios proyectos. Es solo un primer indicador de todo lo que está por venir", ha dicho.

El Mapa del Emprendimiento también revela que la Inteligencia Artificial funciona cada vez más como una herramienta transversal que como una tecnología exclusiva.

En España, el 64,2% de las startups utiliza la IA como tecnología amplificadora pero solo el 40,9% la identifica como tecnología core. Esta diferencia de 23 puntos, la mayor entre las regiones analizadas, por delante de LATAM (21 puntos) y Europa (19), refleja hasta qué punto su uso se ha extendido más allá de las empresas que basan su negocio en ella.

La presencia de la IA también es mayoritaria a nivel internacional: el 66,8% de las startups europeas la utiliza como tecnología principal o secundaria, frente al 62,5% de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, cuando se analiza su papel como tecnología principal, los porcentajes descienden al 47,6% en Europa y al 49% en Estados Unidos y Canadá.

La composición de los equipos fundadores es uno de los ámbitos que más ha cambiado en el último año. En España, las startups puestas en marcha por equipos mixtos de hombres y mujeres alcanzan el 37,6%, frente al 32% de 2025, el porcentaje más elevado en toda la serie histórica. Pese a este avance, España todavía se sitúa ligeramente por debajo de Europa, donde los equipos mixtos representan el 38,9%.

Los 'solopreneurs', por su parte, representan ya el 26,5% de las startups en España, frente al 23% de 2025. Esto supone que una de cada cuatro startups españolas tiene un único fundador, el porcentaje más alto de la serie, aunque todavía por debajo de Europa (29,6%). Los equipos de dos o tres fundadores siguen siendo los más habituales en el ecosistema español, con un 59% del total.

El retrato robot del emprendedor español es principalmente masculino: el 77% de los fundadores son hombres y el 22,6% son mujeres (4,6 puntos porcentuales por encima del año pasado). Su edad media asciende a 39,4 años, frente a los 38 de 2025, y cuenta con una sólida formación académica: el 49% ha cursado un Máster, al mismo nivel que la media europea.

Por su parte, los emprendedores en serie en España representan el 52,2% del total, lo que implica un importante crecimiento desde el 39% registrado en 2013.

Las motivaciones del emprendedor español han evolucionado en los últimos años, tal y como confirma el Mapa del Emprendimiento 2026. Identificar una oportunidad de mercado gana peso como principal razón para crear una startup en España, con un 47% frente al 45% de 2025. Este porcentaje ha aumentado considerablemente desde 2020, cuando apenas el 28,3% de los emprendedores señalaba este motivo. Por el contrario, la vocación de emprender pierde protagonismo y desciende del 35% al 33,3% en el último año.