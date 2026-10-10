Jack Valero recoge en 'El Opus Dei sin filtros' 18 testimonios para desmontar prejuicios: "El poder no nos importa nada"

Portada de 'El Opus Dei sin filtros', de Jack Valero. - ALMUZARA

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina de Comunicación del Opus Dei en Reino Unido, Jack Valero, ha publicado el libro 'El Opus Dei sin filtros' (Almuzara), en el que recopila 18 testimonios de miembros de la institución para desmontar "prejuicios" y romper con una "narrativa de muchas décadas" en las que se les ha vinculado al "poder", ofreciendo en su lugar un retrato "realista y en carne viva" de personas corrientes lejanas a las élites.

"No buscamos poder, en el Opus Dei lo que nos interesa es ayudar a las personas. El poder y la influencia no nos importa nada", ha explicado Valero en una entrevista con Europa Press, con motivo de la presentación de su libro en Madrid.

El autor --que lleva más de dos décadas en la oficina de comunicación de la prelatura en Londres atendiendo controversias como la surgida tras 'El Código Da Vinci'-- ha explicado que la decisión de titular el libro 'El Opus Dei sin filtros' responde a la necesidad de cambiar el prisma habitual desde el que se analiza al Opus Dei.

"Cuando contestas desde arriba a preguntas sobre poder, dinero, influencia o el papel de las mujeres, te quedas en esos marcos. He preferido hablar desde abajo y contar estas vidas. Los filtros desaparecen cuando escuchas estas vidas, lo haces con muchos menos prejuicios", ha señalado.

Frente a la idea de que el Opus Dei se dirige a "la élite", el libro propone un "mosaico" de perfiles heterogéneos entre sus 90.000 miembros. "Quería mostrar que es para cualquiera, no para unos seleccionados, es para cualquiera que sienta que Dios entra en su vida: desde un taxista hasta una persona muy pobre. Y es para personas imperfectas", ha subrayado.

Valero ha recordado que ciertos estigmas surgieron en el pasado motivados en parte por la falta de signos externos en sus miembros. "Al no llevar sotana ni alzacuellos, se pensó que éramos secretos o que teníamos algo que esconder", ha explicado. Eso, sumado a que siempre trascienden los perfiles más "famosos", ha podido alimentar esa narrativa, según precisa. Por eso, ha querido que en el libro aparezcan personas "totalmente desconocidas".

Preguntado por la coincidencia del lanzamiento con docuseries basadas en testimonios de exmiembros que denuncian abusos psicológicos, religiosos y económicos, el autor ha precisado que el libro no nace como una respuesta directa, aunque considera "providencial" su coincidencia en el tiempo.

"Los testimonios de personas que han sufrido es muy importante escucharlos", ha afirmado. En todo caso, ha defendido que su obra busca mostrar la otra cara. "Son historias reales de personas a las que Dios ayuda en su vocación y que viven con alegría en el Opus Dei. No he intentado dulcificar sus vidas ni sus problemas; es una visión muy realista del tipo de persona que está en la Obra: célibes y casados, jóvenes y mayores", ha remarcado.

Respecto al proceso de adecuación de los Estatutos solicitado por el Vaticano, Valero ha precisado que "lo que pidió el Papa Francisco" es que profundizaran en su "carisma" y ha puntualizado que son "cambios para ver cuál es el ropaje jurídico adecuado".

Según ha precisado, tras el fallecimiento del pontífice argentino, entregaron las conclusiones a León XIV, un mes después de su elección, y el Papa "ha preferido tomarse su tiempo para reflexionar". "Nosotros estamos aquí para servir a la Iglesia y cualquier cosa que venga del Vaticano será buena para nosotros", ha concluido.