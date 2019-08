José Antonio Luquero, el 'profe' de Historia 'youtuber': "Enseñar a mis alumnos con vídeos me libera tiempo en el aula"

Publicado 03/08/2019 11:04:47 CET

El creador del canal 'La cuna de Halicarnaso' defiende que el aprendizaje "ya no está enclaustrado entre cuatro paredes"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El docente José Antonio Luquero, responsable del canal de Youtube de divulgación histórica 'La cuna de Halicarnaso', con más de 60.000 suscriptores, asegura que sus vídeos nacieron como un recurso para sus alumnos de Rota (Cádiz) y defiende este tipo de contenidos audiovisuales para poder dedicar el tiempo de clase a un aprendizaje "más significativo".

"Enseñar a mis alumnos con vídeos me libera tiempo en el aula", explica este joven profesor en una entrevista a Europa Press que lleva apenas un lustro en la docencia, casi tanto como en Youtube.

"Casi enseguida me di cuenta de que quería hacer las clases de forma diferente, y desde el principio vi que el recurso audiovisual permite unas estrategias metodológicas que rompen un poco con la clásica clase magistral del profesor explicando en clase con los alumnos de forma pasiva", rememora.

De esta forma, Luquero creo casi sin querer su cuenta 'La cuna de Halicarnaso' donde sube vídeos sobre historia ayudado de animaciones diseñados para sus estudiantes, pero que acumulan miles de visitas. "Mis primeros vídeos era muy simples y con muy mala calidad", admite el profesor, que pretendía con esta fórmula que los alumnos vieran la lección en casa para después desarrollarla conjuntamente al día siguiente en clase.

"Con Youtube utilizo un enfoque pedagógico, el 'Flipped Classroom', que propone darle al vuelta a la manera que los alumnos acceden a un contenido, por lo hacen desde casa y, en mi caso, libero tiempo en el aula para usarlo en metodologías activas que hacen que los alumnos aprendas de forma significativa", explica Luquero.

De este modo, sus estudiantes tienen como deberes ver los vídeos, y así en clase participan en "actividades creativas como teatro, musicales, de pensamiento y razonamiento", según el profesor 'youtuber'. "Aprender no es memorizar, no es solo leer un libro, es aprender a razonar y desarrollar la curiosidad", proclama.

"SOY PROFE, ESTO ES ALGO EXTRA"

El creador de 'La cuna de Halicarnaso' dice no sentirse tentado a abandonar el aula para dedicarse exclusivamente a la docencia virtual. "Soy profe y me gusta dar clase, yo esto lo considero algo extra, y en el momento que utilice Youtube para algo ajeno a mi trabajo de profesor, sentiré que he traicionado a ese profesor que quiero ser", asegura.

Sin embargo, Luquero cree que Youtube representa el aprendizaje del futuro, que "no está enclaustrado entre cuatro paredes como si el aula fuera un búnker".

"Yo creo en una educación global y globalizada, en el buen término, donde podemos aprender de otros profesores de otros países y yo puede ayudar a aprender a alumnos de todo el mundo. El conocimiento está interconectado, y creo que así es más rico y democrático que el dirigido por una serie de editoriales de libros de texto", argumenta.

A pesar de su entusiasmo con las oportunidades educativas que abre internet, Luquero proclama que la figura del profesor nunca podrá ser sustituida por nada que sea humano "porque el aprendizaje no es el contenido solo, y el alumno tiene que aprender competencias, valores, maneras de pensar y de actuar".

"No podemos quedarnos con que los alumnos aprendan fechas, batallas y lugares, porque eso se olvida. Yo como profesor de historia quiero que aprendan a razonar históricamente, a ver cómo ha evolucionado el paso del tiempo para que sepan cómo va a afectar al futuro, y ahí ningún robot va a poder sustituirme", sentencia.