Josué Villalón, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, gana el Premio 'Lolo' de periodismo joven

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, UCIPE, ha concedido el Premio 'Lolo' de periodismo joven a Josué Villalón, miembro del departamento de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) en España. El jurado del premio, encabezado por el presidente de UCIPE, Rafael Ortega, ha tomado esta decisión por unanimidad. El galardón lleva el nombre de Manuel Lozano Garrido, 'Lolo', primer periodista laico beatificado.

El jurado ha valorado el compromiso profesional de Josué con los cristianos perseguidos en el mundo. Junto a ellos ha vivido 'in situ' la realidad de su día a día para trasladarla en forma de reportajes escritos, audiovisuales y en el programa semanal "Perseguidos, pero no olvidados" de Radio María. También, ha través de esta labor comunicativa, ha colaborado con medios de comunicación como COPE, Vida Nueva, Alfa y Omega o el programa Pueblo de Dios, de La2 de Televisión Española.

Josué Villalón trabaja en Ayuda a la Iglesia Necesitada desde hace 10 años, trasladando la comunicación institucional al servicio de la difusión de las realidades de las iglesias pobres y perseguidas en todo el mundo. Ha visitado con ACN España a comunidades cristianas de: Irak, Pakistán, Albania, Siria, Venezuela, Líbano y Mozambique.

La UCIPE valora que este joven integrante de ACN España representa al nuevo periodista multicanal capaz de ejercer su trabajo tanto desde los medios tradicionales, como los digitales. "Josué demuestra con sus innumerables trabajos que la verdad del Evangelio es propicia para comunicarla en cualquier formato", dice la UCIPE en su comunicado en el que añaden que "los miembros del jurado quieren poner en valor la importancia del trabajo de los profesionales de los gabinetes de prensa que llegan a los lugares a los que no todos los medios de comunicación pueden llegar, para ofrecer información veraz y comprometida con la realidad de la Iglesia en el mundo".

Además, Josué "entiende la música como una forma más de comunicar desde la vocación". Es miembro del grupo "NFTW" (Not From This World) que se autodefine como una agrupación que hace rap con letras significativas y un mensaje en el que brillan los valores evangélicos, destinados a un público joven y desencantado con la sociedad actual.

Josué Villalón Álvarez (Madrid, 1990), es graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Rey Juan Carlos. Máster en Dirección de Comunicación por Universidad Católica de Murcia. Está casado y es padre de familia. La entrega del Premio "Lolo" se llevará a cabo con motivo de la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en mayo de 2023.