Los jóvenes en Lisboa aseguran sentirse "como en casa"

LISBOA. 1 (Del enviado especial de Europa Press José María Navalpotro)

Riadas de jóvenes han recorrido las calles de Lisboa para participar en la Misa de inauguración, que celebra el cardenal patriarca de Lisboa Manuel Clemente esta tarde, a las 19,00 (las 20 en España).

La presencia de españoles (más de 75.000 registrados, según fuentes de la organización) era predominante en el recorrido, por su visibilidad en cuento a las banderas españolas, y por los gritos de ánimo. Uno de ellos comentaba: "Nos sentimos como en casa".

Desde primera hora de la tarde las inmediaciones del céntrico Parque Eduardo VII de Lisboa se veían inundadas por multitudes de jóvenes en marcha hacia el recinto donde tenía lugar la misa. Una oleada de chicos y chicas con camisetas verdes, era seguida por otra de camisetas azul oscuro, o blancas, o amarillas, en función del grupo diocesano, o de la realidad eclesial a la que perteneciesen.

Patricia Cabrero, de la parroquia de San Miguel de Málaga, que ha traído a 314 jóvenes, expresaba a Europa Press: "Impresiona ver a tanta gente. En concreto, tantos creyentes juntos, y de nuestra edad, que no es fácil verles juntos. A mí me emociona".

Mercedes Vila, otra joven del grupo, manifestaba, mientras hacía ondear una bandera del Málaga C.F: ""Esta es una concentración de jóvenes con el Papa. Necesitamos que nos haga reaccionar, sobre todo ahora en verano que se nos olvidan las cosas".

Los jóvenes de esta parroquia forman parte de un grupo de 1.700 llegados de toda la diócesis. Como buena parte de los jóvenes llegados de España, llevan tan solo un día en Lisboa. "Esto es cansado, porque hay que ir a todas partes andando. Pero nos da un poco igual. Sabemos a lo que venimos", apostilla.

Ferran, un joven de la diócesis de Barcelona, expresaba también ese sentimiento común en quienes toman parte en una jornada de la juventud: "Pasamos calor, a veces es duro. La gestión de la comida no ha sido muy eficaz, porque faltaba". "Pues se lo ofreces a Dios", interviene Luis, otro joven del grupo.

De la delegación de juventud de la diócesis de Barcelona han llegado 34 autobuses con jóvenes, que se están alojando, como tantos españoles, en las inmediaciones de Lisboa, en Cascais.

Teresa, otra joven del grupo de Barcelona, explica que vinene a encontrarse con Dios, a ver al Papa. "Es un refuerzo de nuestra fe. Ver al Papa nos da esperanza", agrega. Además, comenta que estos días han realizado diversas actividades. Aparte de visitas culturales o musicales, también han tenido ratos de adoración; y hay facilidad para confesarse.

Este grupo refleja la variedad de procedencias. Todos son amigos que han participado en varias actividades de la delegación de jóvenes de Barcelona, pero cada uno procede de una parroquia distinta y de diferentes realidades. Teresa señala: "Miguel y yo somos monitores de Life Teen; otra chica es de Verbum Dei, también hay gente del Opus Dei".

Belén, una joven de la parroquia de san Clemente Romano de Villaverde (Madrid), manifestaba, mientras se oían los vítores de sus compañeros, que encontrarse aquí a la Iglesia universal. "Gente de tantos sitios, tan bien dispuestos, con un sentimiento de unión, y tan diferentes", explica. Ella, con sus compañeros de la parroquia, han estado alojados en la localidad de Braga, donde han atendido a catequesis y han estado alojados en familias.

El sentimiento de estar unidos junto al Papa es una constante: "Es la presencia visible de Dios en la tierra. Nos hace ilusión verle. Aunque me temo que le veremos poco, entre tanta gente y tan poco tiempo", comenta Manuel Sánchez. Forma parte de un grupo de extremeños que han venido con su diócesis a la Jornada. Como muchos de los aquí presentes, no tenía una experiencia similar anterior: " Es precioso ver a todo el mundo compartiendo su fe. Eso no te lo encuentras por la calle", afirma su hermana, María Sánchez.