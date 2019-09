Juan Ignacio Jiménez Gargantilla, nuevo director de Desarrollo de Negocio Digital de Atresmedia Televisión

Publicado 03/09/2019 13:50:45 CET

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Juan Ignacio Jiménez Gargantilla ha sido nombrado nuevo director de Desarrollo de Negocio Digital de Atresmedia Televisión, enfocado a la gestión de diseño de producto de la plataforma digital Atresplayer y de su opción de pago, Atresplayer Premium.

Así lo ha dado a conocer este martes 3 de septiembre el grupo de comunicación, que ha explicado que Jiménez Gargantilla trabajará en el desarrollo de nuevas ofertas AVOD (Advertising Video On Demand) y SVOD (Subscription Video On Demand); la potenciación del negocio B2C, es decir, la estrategia para llegar directamente al cliente o consumidor final; y la creación de nuevas vías de ingresos dentro del ámbito de los nuevos medios.

En este sentido, ha destacado que su objetivo será la consecución de alianzas estratégicas con proveedores clave en el ámbito de los contenidos y de acuerdos preferenciales con partners tecnológicos, para lo que coordinará el trabajo de distintas direcciones de la compañía con objeto de potenciar el crecimiento en un área donde Atresmedia ya es líder entre los broadcasters en España.

Jiménez ha sido director de Contenidos y Adquisiciones de Vodafone TV y, con anterioridad, director de Adquisición de Derechos de TVE. Anteriormente ocupó las gerencias de Adquisición de Derechos de Producción Ajena y de Control de Gestión en Antena 3. Comenzó su carrera profesional como adjunto al director de Proyectos de Walter Wallace Consulting, del Grupo Howe International.

Además es Bachelor Degree in Business Administration, Mayor in Marketing and International Business por la Schiller International University. Además, es Máster en Administración de Empresas por el Instituto Universitario de Administración de Empresas (IADE) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Máster en Dirección Económico-Financiera por el Centro de Estudios Financieros (CEF).

Juan Ignacio Jiménez pasa a formar parte del equipo liderado por José Antonio Antón, director de Programación y Negocio Digital de Atresmedia Televisión.