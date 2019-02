Judíos españoles tachan de "discurso de odio subvencionado" el de los directores de 'Gaza' en los Goya

Publicado 04/02/2019 13:23:52 CET

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), ha tachado las palabras de los directores de 'Gaza', ganadora del Goya al mejor corto documental, de "discurso de odio subvencionado que no contribuye a la paz".

"Discurso de odio subvencionado que para nada contribuye a la paz entre Palestinos e Israelíes", subraya la FCJE en un mensaje en la red social Twitter, en referencia a las palabras pronunciadas por el codirector de 'Gaza' Julio Pérez del Campo cuando este sábado subió a recoger el galardón en Sevilla.

En sus palabras de agradecimiento por el premio, Pérez del Campo denunció "intentos de censura" a su documental, pidió "no legitimar a países que vulneran los derechos humanos" y "no ser cómplices del 'apartheid' israelí" y concluyó diciendo: "Israel en Eurovisión, no".

Ante estas declaraciones, la FCJE afeó al codirector de 'Gaza' que "olvidara reivindicar la libertad y derechos humanos en Siria (medio millón de muertos), Venezuela, Corea del Norte y la propia Gaza gobernada por Hamas".