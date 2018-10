Un juzgado avala que RTVE no publique el coste de los especiales de Nochebuena y Campanadas 2016 y la 'Gala Feliz 2017'

Publicado 05/03/2018 19:11:50 CET

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5 ha estimado el recurso interpuesto por RTVE, anulando la resolución dictada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el 18 de mayo de 2017, relativa a la publicación de los costes de los especiales de Nochebuena y Camapanadas 2016, y la 'Gala Feliz 2017'.

La sentencia dictada el pasado 28 de febrero, a la que ha tenido acceso Europa Press, la información solicitada aludía al "coste total y detallado" de los especiales musicales emitidos el día de Nochebuena en la 1 de TVE; de la emisión de las campanadas en RTVE; y el coste total y detallado (incluyendo los gastos de las contrataciones de los artistas) de la 'Gala Feliz 2017' emitida en Nochevieja.

Según el fallo del tribunal, RTVE afirmaba que responder a la solicitud de información "no supondría buscar entre las cifras ya contenidas en la contabilidad de RTVE, sino que, por el contrario, implicaría una tarea ingente de calcular y elaborar unas cifras que no constan plasmadas en documento alguno tal y como se han solicitado y que no están disponibles a fecha de hoy".

"Que para su obtención se requeriría de una previa reelaboración que conllevaría un elevado grado de dificultad y un gran coste", añadía la Corporación.

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5 estima el recurso de RTVE, entendiendo que la información relativa a 2016, solicitada el 2 de enero de 2017, no estaba "disponible", sino que se precisa de una "elaboración específica, ad hoc".

"Estamos, pues, en presencia de lo que el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha definido el 'concepto de reelaboración: cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información'", ha zanjado el tribunal, que no hace expresa condena de costas.