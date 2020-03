Lanzan una campaña para que los niños puedan salir a la calle de forma regulada

MADRID, 30 mar. (EDIZIONES)

Un equipo de profesionales de la Salud Mental en Madrid (IPSIMED) ha lanzado una campaña en Change.org que propone una distribución del uso de los espacios comunitarios de las viviendas para que las personas que lo necesiten, especialmente los niños, puedan hacer uso de ese espacio.

La propuesta contempla que este uso se haga de manera organizada por turnos o condiciones de uso para que "se cumplan rigurosamente las medidas de prevención del COVID-19".

Además, añaden: "Estamos plenamente de acuerdo con hacer cuanto esté en nuestra mano para prevenir el contagio del coronavirus. Pero también nos hacemos sensibles a la salud de nuestros niños y niñas que a medida que pasan los días la situación también se vuelve difícil para ellos. Su salud es igualmente importante".

Otras peticiones que también han tenido en cuenta a los niños

Esta iniciativa se une al proyecto lanzado por la pedagoga Heike Freire en la que se pide gestionar esta crisis con una mirada empática y respetuosa hacia la infancia.

La campaña ha recopilado hasta hoy más de 32.000 firmas a favor de integrar a los niños en la normativa relativa a la crisis: "Queremos que se reconozca a los niños y niñas como ciudadanos de pleno derecho. Que se preste especial atención a sus necesidades vitales en la gestión del confinamiento, y que se estudien las posibilidades de ofrecerles a todas y todos, cualquiera que sea su procedencia social y su lugar de residencia, la posibilidad de estar al aire libre, recibir la luz del sol, moverse y jugar, de manera ordenada y sin poner en peligro la salud pública".

Durante estos días, el presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha manifestado al respecto proponiendo el estudio de que los niños pudieran salir a dar paseos de forma "ordenada y adecuada" al considerar que "para algunos niños la permanencia en casa puede resultar desde el punto de vista psicológico muy estresante".

No obstante, tras las críticas recibidas, la propuesta no salió adelante y Lambán recalcó después que "ante todo debe prevalecer la seguridad sanitaria y el criterio de los médicos y los psicólogos". Y manifestó: "Quizás el Gobierno de España la podría adoptar ni siquiera rompiendo de forma drástica su decreto sino ampliándolo, y no ahora, dentro de algunos días cuando la pandemia empiece a remitir".