Lastra (PSOE) anima a Montero a que apoye una ley abolicionista y lamenta el "debate interno" de UP con la prostitución

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha animado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a que apoye la proposición de ley para la abolición de la prostitución que los socialistas registrarán este jueves en el Congreso y ha lamentado que tanto Unidas Podemos, como otros grupos parlamentarios, no haya resuelto "internamente" un "debate" en el que "no se quieren posicionar en defender los derechos humanos de las mujeres víctimas de explotación sexual".

Así se ha manifestado Lastra en declaraciones a los medios desde el Congreso tras la Comisión de Igualdad, en la que se aprobó el dictamen de la ponencia de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como ley de 'solo sí es sí', y que generó un choque entre PSOE y UP por una enmienda sobre prostitución. Lastra ha señalado que son "la única" fuerza política abolicionista y que mantendrán sus "principios intactos" aunque se queden "solos" en el arco parlamentario.

La dirigente socialista ha explicado que retiraron las enmiendas que perseguían el proxenetismo y la tercería locativa ante "la irresponsabilidad de los grupos de la Cámara" que amenazaban con tumbar el dictamen si se mantenía la enmienda. Por ello, ha lamentado que la 'ley del solo sí es sí' no vaya aplicar "ninguna medida para impedir" una de las "peores formas de violencia contra la mujer" que es, a su juicio, la prostitución.

Lastra ha confirmado que el PSOE registrará este jueves una proposición de ley que contendrá el mismo texto redactado para esta enmienda y ha asegurado que espera que la ministra de Igualdad y Unidas Podemos apoyen "la ley abolicionista".

"Aunque nos quedemos solas, de nuevo. Nadie dijo que era fácil", ha reiterado, al tiempo que ha acusado al 'lobby proxeneta' de ser "poderoso" y tener "muchos tentáculos". "Contamos con el apoyo de la sociedad y el movimiento feminista", ha agregado.

Además, Lastra ha recordado que el PSOE es "un partido abolicionista" y que Unidas Podemos "lo sabe", por lo que les ha preguntado qué posición van a adoptar en la proposición de ley, porque "regulación" y "abolición" de la prostitución son "dos planteamientos muy diferentes".

"Era la ley donde podíamos perseguir el proxenetismo y la tercería locativa. Otra gente no lo consideró así. Es un debate que no tienen resuelto internamente. No se quieren posicionar en defender los derechos humanos de las mujeres víctimas de explotación sexual", ha zanjado.

