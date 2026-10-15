Lluvias intensas afectarán a la zona de Levante el fin de semana, con hasta 250 l/m2 en algunas zonas en pocas horas

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. A 11 de octubre de 2024, en Cádiz (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un episodio de precipitaciones intensas y persistentes afectarán al Levante este fin de semana y hasta al menos el martes, cuando disminuirá la inestabilidad, según una nota informativa emitida este jueves por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Estas lluvias podrán ser localmente fuertes o muy fuertes e ir acompañadas de tormenta. A lo largo del episodio podrán recogerse cantidades de 150-250 litros por metro cuadrado (l/m2) en algunas zonas, en pocas horas y sin descartar valores más elevados en zonas especialmente favorecidas.

En este contexto, podrán producirse inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, así como crecidas repentinas en arroyos y ramblas, sobre todo en áreas con suelos saturados por anteriores episodios. Estos fenómenos tendrán lugar debido al descuelgue y aislamiento de una dana sobre el norte de la Península provocará un aumento generalizado de la inestabilidad desde el sábado.

En paralelo, la posición del anticiclón en las islas británicas contribuirá a inducir un flujo del este y nordeste muy húmedo sobre el área mediterránea peninsular y Baleares. El organismo estatal ha advertido sobre la posibilidad de que el episodio de lluvias venga acompañado de intervalos de viento fuerte y temporal marítimo en los litorales de Baleares y norte de Cataluña.

A su vez, ha apuntado a que la entrada de un frente frío dará lugar a un descenso generalizado de las temperaturas, que se situarán en valores más normales o ligeramente inferiores a lo normal. "Existe una elevada incertidumbre respecto a la posición de la dana, los vientos en superficie y la interacción entre ellos, por lo que no es posible precisar todavía la distribución espacial y la cuantía de las precipitaciones", ha avisado.

El pronóstico indica que es probable que el sábado se produzcan chubascos tormentosos vespertinos generalizados en la mitad sur peninsular, que podrán ser localmente fuertes en el tercio suroriental. A su vez, también se esperan lluvias durante la tarde en el este de Cataluña, donde las precipitaciones podrían ser localmente fuertes o muy fuertes y persistentes e ir acompañadas de tormenta.

El domingo y el lunes podrían ser los días más adversos del episodio. De esta manera, el domingo se prevén chubascos generalizados en la mitad suroriental peninsular, que podrían ser localmente fuertes, muy fuertes o incluso torrenciales, y persistentes, en zonas litorales y prelitorales mediterráneos y el archipiélago balear.

Aunque hay una elevada incertidumbre, AEMET ha avanzado que el escenario más probable en estos momentos indica que los mayores acumulados podrían darse en áreas del este de Cataluña, norte del cabo de La Nao, litorales de Alicante y Murcia, área de la Costa del Sol e islas Pitiusas.

Los máximos de precipitación del lunes podrían continuar afectando al entorno del cabo de La Nao y costa del Sol, y extenderse a zonas del sur de Cataluña y de su extremo oriental, así como al resto de Baleares. A partir del martes, AEMET ha señalado que es probable que la inestabilidad vaya disminuyendo y quedando restringida a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular.

Sin embargo, no es posible determinar con precisión las áreas afectadas dada la gran incertidumbre en la evolución de las estructuras atmosféricas.